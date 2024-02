Nowa funkcja Revolut ochroni Cię przed kradzieżą

Przestępcy nie muszą wykazywać się wyjątkową kreatywnością, aby okraść swoje ofiary, gdyż popularne oszustwa cały czas są bardzo skuteczne, pomimo licznych kampanii informacyjnych i akcji edukacyjnych. Revolut wdrożył nową funkcję AI-scam, która ma ustrzec jego klientów przed utratą pieniędzy.

Funkcja AI-scam w Revolut ma uchronić klientów przed kradzieżą

W mediach regularnie pojawiają się informacje na temat kolejnych przypadków oszustw, przez które ofiary straciły dziesiątki albo setki tysięcy lub nawet miliony złotych. Często przestępcy oszukali je w popularny sposób, co implikuje, że wciąż są one bardzo skuteczne. I to pomimo licznych kampanii informacyjnych oraz ostrzeżeń. Revolut postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, aby ograniczyć liczbę kradzieży.

Ma w tym pomóc wdrożenie nowej funkcji o nazwie AI-scam. Wykorzystuje ona uczenie maszynowe i jest w stanie wykryć, że klient prawdopodobnie wykonuje transakcję (na przykład płatność lub przelew) pod wpływem manipulacji socjotechnicznych. Ma to uchronić użytkowników przed utratą pieniędzy. Jak funkcja ta działa w praktyce?

W pierwszej kolejności AI-Scam musi stwierdzić, czy istnieje prawdopodobieństwo, że klient nie działa samodzielnie, ale pod wpływem osób trzecich. Jeśli uzna, że tak jest, może automatycznie wstrzymać dokonywaną przez użytkownika konkretną transakcję, a także wykonanie podobnych, aby uniemożliwić mu „obejście” systemu ochronnego.

źródło: Revolut

Oprócz tego uruchamia się procedura bezpieczeństwa, która może wymagać od klienta przedstawienia dodatkowych informacji na temat płatności lub przejścia w aplikacji kursu wiedzy na temat oszustw. Użytkownik może też zostać przekierowany do rozmowy na czacie z konsultantem wyspecjalizowanym w zwalczaniu oszustw, który zada dodatkowe pytania, aby upewnić się, że klient jest świadomy transakcji i ryzyka z nią związanego.

Funkcja AI-scam wykazuje się wysoką skutecznością

Revolut podaje, że od momentu uruchomienia funkcji AI-scam zaobserwował 30% spadek wartości kwot raportowanych jako wyłudzenia przy wykorzystaniu usługodawców i sprzedawców. To pokazuje, że działa ona skutecznie i faktycznie może uchronić klientów przed utratą pieniędzy, gdy oni sami nie są świadomi, że właśnie padają ofiarami oszustwa.

Dzięki zaawansowanym technologiom mieszamy oszustom szyki i staramy się przerwać manipulację w chwili, gdy klient chce przelać pieniądze oszustowi. Poświęciliśmy miesiące pracy na testowanie nowej funkcji, aby mieć pewność, że skutecznie zwiększa bezpieczeństwo klientów. Katarzyna Said Nagy, Head of Financial Crime Operations w Revolut Bank Europe

Według globalnych danych Revolut, w ubiegłym roku najpopularniejsze były oszustwa zakupowe (62% wszystkich oszustw), ale jednocześnie ofiary straciły najwięcej pieniędzy przez oszustwa inwestycyjne (59% łącznie wyłudzonej kwoty).

Nie tylko Revolut ma taki mechanizm

Funkcja AI-scam, a dokładniej jej schemat działania, niespodziewanie stał się dla mnie znajomy tydzień temu, gdy zleciłem przelew z nowo otwartego konta w Banku Pocztowym (na swoje własne w innym banku). Po chwili od zatwierdzenia transakcji otrzymałem wiadomość, że operacja została skierowana do weryfikacji i może kontaktować się ze mną pracownik banku.

Faktycznie zadzwonił do mnie kilka godzin później i pytał, czy ja zlecałem tę operację i czy dane odbiorcy się zgadzają. Nie ukrywam, że zabawne było dla mnie potwierdzenie moich własnych danych (bo to ja byłem odbiorcą tego przelewu), ale rozumiem, że taka jest procedura i musiało się to nagrać. Po raz pierwszy spotkałem się jednak z taką sytuacją, a od dawna przelewam pieniądze między swoimi kontami w różnych bankach (które zakładam, aby otrzymać bonusy za ich założenie i aktywność).

W związku z tym wierzę Revolut na słowo, że AI-scam faktycznie może skutecznie działać, skoro podobne rozwiązanie jest też przynajmniej w Banku Pocztowym. Jednocześnie – patrząc na swój przykład – może ono zaskoczyć klienta, dlatego warto o nim wiedzieć. Ja do niedawna o nim nie wiedziałem i nie chcecie wiedzieć, jakie myśli przechodziły mi po głowie, gdy dowiedziałem się, że Bank Pocztowy zablokował mój przelew.