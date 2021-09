Nie wszyscy zachwycają się składanymi smartfonami. Gros osób nie wróży im też świetlanej przyszłości. Producenci widzą jednak w nich ogromny potencjał i wielu z nich pracuje na tego typu konstrukcjami. Okazuje się, że Google nad nawet dwoma, podczas gdy do tej pory mówiło się tylko o jednej.

Samsung mocno przyczynia się do popularyzacji składanych smartfonów. Co więcej, produkuje nie tylko same urządzenia, ale też składane ekrany do nich, które chętnie sprzeda innym producentom. Skorzystają na tym obie strony. Wkrótce do tego wciąż elitarnego grona może dołączyć Google.

Reklama

Google chce mieć dwa składane smartfony w ofercie

Smartfony Google wciąż są traktowane jako propozycje dla entuzjastów, ale może się to zmienić wraz z premierą modeli Pixel 6 i Pixel 6 Pro, ponieważ gigant z Mountain View podobno zamierza wydać mnóstwo pieniędzy na marketing i ich promocję. Dzięki temu może się nimi zainteresować więcej osób, bo w końcu nie bez powodu mówi się, że reklama jest dźwignią handlu.

Następnym krokiem w drodze do serc klientów może być wprowadzenie na rynek składanego smartfona. Okazuje się jednak, że Google pracuje nie nad tylko jednym, a aż dwoma modelami!

Samsung Galaxy Z Flip (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Pierwszy z nich nosi oznaczenie „Passport”. Ekipa serwisu 9to5Google doniosła jednak o kolejnym składanym smartfonie Google, który ukrywa się pod nazwą „Jumbojack”. Wzmianki o nim dopatrzono się w dokumentacji kolejnego wydania Androida, którym prawdopodobnie będzie Android 12.1. Sprzęt konstrukcyjnie ma przypominać Galaxy Z Fold.

Smartfon o oznaczeniu „Jumbojack” używany jest jako urządzenie testowe. Gigant z Mountain View testuje na jego pokładzie m.in. nowe API Androida, które wykrywają pozycję, w jakiej ustawiony jest sprzęt (na przykład otwartej czy półotwartej) i odpowiednio dostosowują interfejs. O podobną funkcjonalność zadbał już sam Samsung w składanych smartfonach z serii Galaxy Z.

Mówi się, że producent z Kalifornii zaprezentuje przynajmniej jeden składany smartfon jeszcze w tym roku, w czwartym kwartale. Być może wraz z modelami Pixel 6 oraz Pixel 6 Pro, które mogą zadebiutować 19 października br.