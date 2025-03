Nowa koncepcja Xiaomi może zrewolucjonizować fotografię mobilną

Xiaomi, wraz ze smartfonami z serii 15, pokazało koncepcję dodatkowej kamery przyłączanej magnetycznie do tyłu urządzenia mobilnego. Jakie informacje zdradzono na temat tego rozwiązania?

Smartfony z serii Xiaomi 15 oficjalnie w Polsce

Seria smartfonów Xiaomi 15 oficjalnie zadebiutowała już w naszym kraju, oferując wysoką jakość zdjęć i mnóstwo funkcji opartych o sztuczną inteligencję. Rodzina 15-stek objęła flagowca Xiaomi 15, który został już solidnie zrecenzowany na łamach Tabletowo, a także model Xiaomi 15 Ultra. Do 16 marca 2025 roku wraz z nowymi smartfonami można zdobyć dodatkowe urządzenia – tablet Xiaomi Pad 7 (8+128 GB) przy zakupie 15-stki lub hulajnogę Electric Scooter 4 z modelem 15 Ultra.

Podczas globalnej premiery nowej serii urządzeń mobilnych chińska marka zaanonsowała jeszcze jeden smartfon w wersji koncepcyjnej. Sprzęt został zbudowany na 15-stce i otrzymał nazwę Xiaomi 15 Custom. Jego charakterystyczną cechą jest magnetyczny pierścień ulokowany na tylnej części obudowy. Nie jest to jednak rozwiązanie służące do ładowania – jak MagSafe znany z iPhone’ów. Jego zadaniem jest przymocowanie dodatkowego modułu fotograficznego.

Xiaomi 15 Custom (źródło: Xiaomi)

Co ciekawe, podczas MWC 2025 podobną koncepcję pokazano wraz z serią smartfonów Realme 14 Pro. Interchangeable-lens Concept to prototyp smartfona z niestandardową, 1-calową matrycą Sony oraz specjalnym mechanizmem do zamocowania dodatkowych obiektywów DSLR. Trzeba jednak przyznać, że propozycja Xiaomi jest zdecydowanie bardziej kompaktowa.

Xiaomi 15 Custom, czyli smartfon z magnetycznym aparatem

Koncepcyjny smartfon Xiaomi na pierwszy rzut oka wygląda jak zwyczajny obiektyw przyłączany do lustrzanki. Dodatkowy aparat, po jego przypięciu za pomocą magnetycznego uchwytu, prawdopodobnie automatycznie połączy się ze smartfonem. Najpewniej więc nie trzeba go również ładować czy łączyć przez Bluetooth.

Xiaomi 15 Custom (źródło: Xiaomi)

Kamera ma oferować obiektyw o ogniskowej odpowiadającej formatowi 35 milimetrów z przysłoną f/1.4 oraz czujnik w formacie Micro 4/3 (microFourThirds), który jest ponad dwukrotnie większy niż ten zainstalowany na stałe w Xiaomi 15 Ultra. Zadaniem tego czujnika najpewniej jest poprawa zdjęć i ograniczenie szumów powstających w słabych warunkach oświetleniowych.

Jak zaznacza portal NotebookCheck, porównywalny do magnetycznego obiektywu moduł Sony QX10 – przeznaczony do smartfonów i tabletów – pojawił się na rynku już 10 lat temu. Rozwiązanie Modular Optical System jest dopiero koncepcją Xiaomi, nie wiadomo więc, czy kiedykolwiek oficjalnie trafi na rynek.