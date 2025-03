Nowe smartfony Meizu wyglądają tak, jakby projektanci byli akurat na urlopie

Na targach MWC 2025 Meizu zaprezentowało trzy nowe smartfony dedykowane budżetowej półce cenowej. O ile ich specyfikacja nie okazała się dla mnie zaskakująca, to z wyglądem jest już zupełnie inaczej.

Specyfikacja nowych smartfonów Meizu Mblu 22, Meizu Mblu 22 Pro i Meizu Note 22

Najbardziej podstawowym urządzeniem z pokazanego trio jest model Mblu 22. Otrzymał on 6,79-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+. Konfigurator otwiera wariant z 3 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, sparowany z niesprecyzowanym układem mobilnym Unisoc. Wewnątrz urządzenia znalazło się również miejsce na aparat 13 Mpix i kamerkę selfie 5 Mpix. Akumulator ma pojemność 5000 mAh, maksymalna moc ładowania wynosi 10 W, a całość działa na nakładce Flyme opartej na systemie Android 15 Go – edycji systemu przygotowanej dla słabszych urządzeń.

Meizu Mblu 22 (Źródło: GSMArena)

Nieco więcej daje od siebie model Mblu 22 Pro. Smartfon również otrzymał ekran o przekątnej 6,79 cala i rozdzielczości HD+, jednak matryca oferuje maksymalną częstotliwość odświeżania 90 Hz. Moc zapewnia chipset MediaTek Helio G81 i co najmniej 4 GB RAM wraz z 128 GB miejsca na dane. Smartfon obsługuje także wyższą moc ładowania, sięgającą 18 W (pojemność akumulatora nie uległa zmianie), pojawił się moduł NFC, a zestaw aparatów opiera się na matrycy 50 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu.

Meizu Mblu 22 Pro (Źródło: GSMArena)

Ostatnim niedrogim urządzeniem Meizu zaprezentowanym na MWC 2025 jest Note 22. Zasłużył on sobie na 6,78-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ oraz układ mobilny MediaTek Helio G99. Konfigurator składa się z dwóch opcji – 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej oraz 8 GB + 256 GB. Wewnątrz smartfona znalazło się miejsce na ogniwo 5000 mAh ładujące się maksymalnie mocą 40 W, port podczerwieni i NFC. Choć na wyspie z tyłu widać trzy obiektywy, to wiemy tylko, że główny sensor robi zdjęcia w maksymalnej rozdzielczości 108 Mpix, a na przodzie pracuje matryca 32 Mpix.

Meizu Note 22 (Źródło: GSMArena)

Potrójna inspiracja

Skoro z jakiegoś powodu nie widzieliście jeszcze plecków urządzeń, to spodziewacie się jakiegoś szokującego odkrycia, prawda? Jak wszyscy wiemy, liczba pomysłów na wyspę na aparaty jest dość ograniczona i niektóre projekty mogą przypominać inne, choć wcale nie muszą, czego przykładem są na przykład średniopółkowe modele Honora należące do serii 200, 100 czy 90, gdzie każda kolejna generacja różniła się od poprzedniej. Do rzeczy:

Kolejno od lewej: Meizu Mblu 22, Mblu 22 Pro i Note 22 (Źródło: GSMArena)

Z pewnością nie tylko ja widzę tutaj iPhone 16 Pro, Honor Magic 6 Lite i Xiaomi 15. Jedno trzeba przynajmniej Meizu przyznać – zamiast zainspirować się tylko jednym modelem rywali, to pracownicy firmy przyjrzeli się aż trzem smartfonom.

Czy będziemy mieli okazję kupić wyżej wymienione smartfony w Polsce? Jest na to cień szansy – Meizu oficjalnie wróciło do Polski wraz z modelem Note 21, więc pojawienie się następcy (i nie tylko) może być kwestią czasu.

Meizu Mblu 22, Meizu Mblu 22 Pro i Meizu Note 22 – porównanie specyfikacji