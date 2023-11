Samsung przygotował coś dla fanów Pokemon. Mogą mieć własnego Pokeballa

Południowokoreański producent lubi zaskakiwać. W ostatnim czasie mnie zaskakuje swoimi współpracami, dzięki którym powstają niecodzienne wersje jego składanych smartfonów. Tym razem Samsung przygotował coś dla fanów Pokemon, a zarazem właścicieli jednego z modeli słuchawek marki. Co to takiego?

Nietypowe pomysły Samsunga

Skoro mowa o współpracach południowokoreańskiego producenta, to warto przypomnieć kilka specjalnych edycji najnowszych składanych smartfonów Samsunga, które zadebiutowały na rynku w lipcu 2023 roku. Od tamtej pory pojawiło się kilka ciekawych perełek.

Na końcu października 2023 roku Samsung ujawnił specjalną edycję modelu Galaxy Z Flip 5. Design nowego smartfona w wersji „Retro” został nieco przeprojektowany. Producent zawarł w nim charakterystyczne cechy swojego kultowego modelu SGH-E700. Oczywiście to nie koniec pomysłów marki na to, by o jej składach było jeszcze głośniej. W tym samym czasie poznaliśmy efekt współpracy producenta z marką Lacoste. Ten modowy gigant wprowadził na rynek serię etui przeznaczonych do modeli Galaxy Z Fold 5 oraz Galaxy Z Flip 5.

W listopadzie 2023 roku informowaliśmy Was o kolejnej specjalnej edycji Galaxy Z Flip 5. Powstała on dzięki współpracy z paryskim domem mody Maison Margiela Edition. W designie smartfona zmieniło się sporo, ponieważ został pokryty motywem znanym z najnowszej kolekcji marki. Ponadto zmiany nastąpiły także w systemie, w którym pojawił się m.in. specjalny motyw.

Posiadacze słuchawek Galaxy Buds mogą mieć własnego Pokeballa

Najnowsza współpraca firmy Samsung to nie lada gratka dla fanów Pokemon. Podejrzewam, że każdy, kto oglądał tę animację, marzył (przynajmniej jako dziecko) o własnym Pokeballu. Teraz dzięki pomysłowi południowokoreańskiego producenta to marzenie w pewien sposób może się spełnić.

Etui na słuchawki Samsung w wersji Pokeball (źródło: Samsung)

Firma przygotowała linię akcesoriów, które kompatybilne są ze słuchawkami Galaxy Buds 2 Pro, Buds Pro, Buds 2, Buds Live i Buds FE. Przyjazne dla środowiska, wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu etui na te urządzenia występują w trzech wariantach: Ultraball, Greatball i Masterball – różnią się one oczywiście kolorem. Trzeba przyznać, że wyglądają naprawdę ciekawie i z pewnością przyciągną na ulicy niejedno spojrzenie. Etui w kształcie Pokeballa kupicie również w Polsce za 179 złotych.