Samsung Galaxy Z Flip 5 w wersji „Retro”. Co go wyróżnia?

Południowokoreański producent zaprezentował swoje najnowsze składaki 26 lipca 2023 roku. Teraz jednak pojawiła się wyjątkowa, limitowana edycja Samsunga Galaxy Z Flip 5 w wersji „Retro”. Z jakiej okazji powstała i czym różni się od klasycznego modelu?

Nowy składak, ale w starym stylu

Samsung poinformował o swoich planach wprowadzenia na rynek limitowanej edycji Galaxy Z Flip 5. Ten pomysł oczywiście nie wziął się znikąd. Południowokoreański producent chce w ten sposób uczcić 20. rocznicę debiutu klasycznego modelu z klapką SGH-E700. Telefon, który pojawił się na rynku w 2003 roku, był pierwszym urządzeniem w portfolio producenta, które miało wbudowaną antenę.

Firma podkreśla, że w tamtych czasach telefon oferował wyjątkowy design i wysoką wydajność. Ponadto popularność, jaką zdobył ten model, przełożyła się na umocnienie pozycji producenta na rynku urządzeń mobilnych. SGH-E700 sprzedał się w ponad 10 mln egzemplarzy.

Design Galaxy Z Flip 5 Retro w porównaniu do klasycznego modelu został nieco przeprojektowany. Producent zawarł w nim charakterystyczne cechy swojego kultowego modelu sprzed lat. Mamy tutaj do czynienia m.in. z połączeniem kolorów indygo i srebra na obudowie smartfona czy specjalną animację zegara na mniejszym wyświetlaczu.

źródło: Samsung

Jak podała firma w swoim komunikacie, ten wyjątkowy model będzie zawierał w zestawie trzy karty Flipsuit z logo z różnych epok w historii Samsunga, etui Flipsuit i kartę kolekcjonerską z wygrawerowanym unikalnym numerem seryjnym. Smartfon będzie dostępny od 1 listopada 2023 roku w ograniczonej liczbie sztuk w Korei Południowej, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii i Australii za pośrednictwem oficjalnego sklepu producenta.

Składane smartfony Samsunga „ubrane” w etui Lacoste?

Firma Samsung podpisała umowę z jedną z największych marek odzieżowych na świecie. Na jej mocy Lacoste wprowadzi linie akcesoriów przeznaczonych dla modeli Galaxy Z Fold 5 oraz Galaxy Z Flip 5. Etui zostały wykonane z silikonu i pokryte są wzorem z najnowszej kolekcji marki. Zostały zaprojektowane tak, aby chronić smartfony przed zarysowaniami i wstrząsami. Nie jest to więc jedynie designerski gadżet, ale funkcjonalne akcesorium.

źródło: Samsung

Wyjątkowe „modowe” etui przeznaczone dla najnowszych składanych smartfonów Samsunga są na razie dostępne wyłącznie we Francji. Dodatkowo wszyscy, którzy w tym kraju kupią Galaxy Z Fold 5 lub Galaxy Z Flip 5 do końca października, otrzymają etui Lacoste jako gratis do smartfona.