Samsung Pay od dziś oficjalnie dostępne w Polsce

Już od dwóch tygodni wiadomo było, że Samsung Pay będzie dostępne w Polsce od 28 października 2025 roku. Dziś producent z Korei Południowej oficjalnie zainaugurował wdrożenie swojego systemu płatności w kraju nad Wisłą.

Samsung Pay dostępne w Polsce od 28 października 2025 roku

Już w 2016 roku rzecznik polskiego oddziału Samsunga przekazał, że firma chciałaby udostępnić Samsung Pay w Polsce do końca 2016 roku. Tak się jednak nie stało i w kolejnych latach również nie zapowiadało się na to, żeby Koreańczycy wdrożyli w kraju nad Wisłą własne rozwiązanie płatnicze.

W sierpniu pojawiły się informacje, które sugerowały udostępnienie Samsung Pay w Polsce w 2025 roku, a konkretny termin poznaliśmy dwa tygodnie temu. Dziś, 28 października 2025 roku, system ten został oficjalnie wdrożony w kraju nad Wisłą. 10 lat po tym, jak udostępniono go pierwszym użytkownikom. Czy opłacało się czekać?

Jakie korzyści daje korzystanie z Samsung Pay w Polsce?

Bez ogródek można powiedzieć, że Samsung „spóźnił się na imprezę”, gdy Android Pay udostępniono w Polsce 17 listopada 2016 roku (półtora roku później, w lutym 2018 roku, Google Pay zastąpiło Android Pay, by w 2022 roku Portfel Google zastąpił Google Pay).

Mieszkańcy Polski przyzwyczaili się do korzystania z Portfela Google. Szczególnie że Samsung wielokrotnie oferował promocję, dzięki której po zakupie wybranych smartfonów można było otrzymać zwrot kilkuset złotych na kartę przedpłaconą, którą trzeba było dodać do Portfela Google, aby móc z niej skorzystać podczas zakupów w sklepie czy opłacania rachunku w restauracji.

W rozmowie z Rzeczpospolitą, Marcin Garbarczyk, VP Head of Mobile Experience w Samsung Electronics Polska, zapowiedział akcje promocyjne, mające zachęcić do korzystania z Samsung Pay. W oficjalnym komunikacie ograniczono się jednak do innych korzyści dla użytkowników, ale uruchomiono też konkurs, którego szczegóły przytaczam poniżej.

Dzięki wdrożeniu Samsung Pay posiadacze urządzeń z rodziny Galaxy zyskali dostęp do pełnej funkcjonalności Portfela Google, który Koreańczycy zaczęli fabrycznie instalować na swoich sprzętach od 2025 roku. Mogą zatem zarówno płacić zbliżeniowo za zakupy (smartfonem i smartwatchem), jak i przechowywać w jednym miejscu inne cyfrowe karty i dokumenty (obok kart).

Samsung Wallet (źródło: Samsung)

Producent podkreśla też, że każda transakcja jest chroniona technologią end-to-end encryption (E2E) i Samsung Pay korzysta z platformy zabezpieczeń Samsung Knox, która tworzy dodatkową, odizolowaną warstwę bezpieczeństwa (Trusted Execution Environment – TEE), w której działają kluczowe elementy portfela, takie jak obsługa płatności, biometrii czy szyfrowania danych.

W przypadku zgubienia smartfona użytkownik może zdalnie zablokować lub usunąć Samsung Wallet za pośrednictwem usługi Smart Things Find.

Samsung Wallet (źródło: Samsung)

Jak korzystać z Samsung Pay na smartfonach i smartwatchach Samsunga?

Warunkiem koniecznym do korzystania z Samsung Pay jest posiadanie urządzenia z NFC i systemem Android 11 lub nowszym oraz najnowszej wersji aplikacji Samsung Wallet (którą można pobrać z Galaxy Store i Sklepu Play).

Po uruchomieniu programu trzeba zalogować się na konto Samsung, a następnie dodać swoją kartę płatniczą, postępując zgodnie z instrukcjami. Po wykonaniu koniecznych kroków można płacić kartą za pomocą smartfona i smartwatcha.

W jakich bankach jest dostępne Samsung Pay?

Na tę chwilę Samsung Pay jest dostępne dla klientów następujących banków:

PKO BP,

Pekao S.A.,

Santander Bank Polska,

mBank,

Bank Millennium,

Nest Bank,

Credit Agricole.

Samsung Pay nie jest dostępne w ING Banku Śląskim. Z Samsung Pay nie skorzystają też klienci Alior Banku, Velo Banku, BNP Paribas, Banku Pocztowego, Citi Handlowego czy banków spółdzielczych.

Konkurs dla użytkowników Samsung Pay

Żeby zachęcić klientów do korzystania z Samsung Pay, przygotowano konkurs. Aby wziąć w nim udział, należy do 13 listopada 2025 roku wykonać minimum 10 transakcji z użyciem Samsung Pay i do 20 listopada 2025 roku wykonać zadanie konkursowe na stronie walletkonkurs.samsung.pl.

Do wygrania jest 10 sztuk smartfona Samsung Galaxy Z Fold 7 oraz 1000 sztuk słuchawek Samsung Galaxy Buds FE.

Regulamin konkursu „Płać Samsung Pay i wygrywaj” (PDF)