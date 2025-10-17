Samsung Pay wkrótce wejdzie do Polski! Co już wiemy?

Samsung Galaxy S24 Ultra
Śmiem twierdzić, że na debiut Samsung Pay w Polsce czekało wielu użytkowników urządzeń południowokoreańskiego producenta. Obecne informacje wskazują na to, że usługa zostanie wprowadzona już niebawem.

Co to jest Samsung Pay?

Mamy do czynienia z rozwiązaniem, które konkuruje z Google Pay i Apple Pay. Owszem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby na sprzęcie Samsunga korzystać z systemu płatności proponowanego przez Google, ale podczas testów Galaxy Watcha 8 odniosłem wrażenie, że jednak Samsung Pay jest lepiej zintegrowane i powinno być nieco wygodniejsze w codziennym użytkowaniu. Po prostu łatwiej jest uruchomić portfel Samsung Wallet i podejrzewam, że podobnie jest na innych urządzeniach Samsunga.

Wspomniany Samsung Wallet można określić platformą, która w jednym miejscu łączy funkcje finansowe i bezpieczeństwa. To właśnie tutaj znajdziemy system płatności zbliżeniowych Samsung Pay, ale także możliwość przechowywania kluczy cyfrowych i dokumentów oraz dostęp do modułu Samsung Pass do zarządzania hasłami.

Samsung Wallet to więc taki odpowiednik Portfela Google, a Samsung Pay można zestawić z Google Pay. Dotychczas jednak – w przeciwieństwie do wymienionych rozwiązań Google i Apple – usługa Koreańczyków nie była dostępna w Polsce. Niebawem ma się to jednak zmienić.

Pojawienie się Samsung Pay w Polsce jest pewne

Południowokoreański producent rozpoczął wysyłanie e-maili do polskich użytkowników, w których informuje o zmianach w regulaminie internetowego sklepu. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowej metody płatności Samsung Pay, a także zawierają informacje związane z anulowaniem zamówień.

Samsung Pay e-mail do użytkowników
screen: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Firma nie wspomina nic o powszechnym wdrożeniu Samsung Pay w Polsce, ale pojawienie się obsługi w oficjalnym sklepie na to wskazuje. Raczej wyjątkowo mało prawdopodobny jest scenariusz, że dana forma płatności będzie dostępna tylko w jednym miejscu. Nie miałoby to żadnego sensu.

Warto tutaj przypomnieć, że wcześniej już pojawiły się informacje o obsłudze Samsung Pay przez jeden z polskich banków.

Ponadto Samsung zaprosił nas na wydarzenie organizowane 28 października, na którym zaprezentuje usługę otwierającą nowy rozdział obecności firmy na polskim rynku. Nazwa Samsung Pay nie pada w zaproszeniu, ale wiele wskazuje na to, że chodzi właśnie o debiut omawianego systemu płatności.

Samsung Pay w Polsce regulamin
Nowy zapis w regulaminie sklepu Samsung (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Biorąc pod uwagę wszystkie poszlaki i informacje udostępnione przez Koreańczyków, można stwierdzić, że powszechny debiut Samsung Pay w Polsce jest pewny. Możliwe, że to wszystko wydarzy się do końca tego miesiąca. Należy pamiętać, że nie wszyscy od razu będą mogli skorzystać z tego rozwiązania – podobnie, jak w przypadku Google Pay i Apple Pay, konieczne będzie wsparcie po stronie banku, w którym użytkownik ma konto.

