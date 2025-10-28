Znana platforma zaoferuje na telewizorach jeszcze więcej

Popularna platforma do streamowania muzyki staje się teraz jeszcze bardziej intuicyjna. Aplikacja na telewizory zyskuje odświeżony interfejs i szereg nowych funkcji.

Aplikacja Spotify na telewizory staje się wygodniejsza

Aplikacja Spotify zyskuje odświeżony interfejs, który został specjalnie dostosowany do systemu tvOS, a także otrzymuje kilka nowych funkcji na dużych ekranach telewizyjnych. Podobno jest to zupełnie nowe doświadczenie, ponieważ ta popularna platforma streamingowa zostaje zintegrowana z wieloma funkcjami, dostępnymi na przestawkach Apple TV.

Dzięki odświeżonej aplikacji, przeznaczonej na urządzenia z systemem tvOS, użytkownicy będą mogli bardziej intuicyjnie zarządzać kolejką utworów czy zapoznawać się z tekstem odtwarzanych piosenek. Ponadto Spotify udostępni funkcję DJ-a, działającego w oparciu o modele sztucznej inteligencji, który wspomoże w wyborze kolejnych utworów.

Spotify na Apple TV może być też zdalnie sterowane za pomocą Connect. To jednak nie koniec, bo przystawki technologicznego giganta z Cupertino pozwolą teraz na odtwarzanie podcastów oraz wybór prędkości odtwarzania treści. Wygląda na to, że to bardzo dobry moment, bo zgodnie z zapowiedzią w 2026 roku podcasty tworzone przez Spotify mają być również oferowane na platformie Netflix.

Zaktualizowana aplikacja Spotify na Apple TV otrzymuje także dostęp do jednej z najnowszych funkcji, jaka niedawno dołączyła do platformy. Mowa tutaj o teledyskach. Co ważne, są one dostępne w przypadku wybranych utworów i przede wszystkim dla subskrybentów Premium. Aby włączyć teledysk, wystarczy kliknąć w przycisk wyświetlony na ekranie z podpisem „Przełącz na wideo”.

Jak zaznacza Engadget, odświeżona wersja Spotify na urządzenia Apple TV ma trafić do wszystkich użytkowników już w listopadzie 2025 roku.

Spotify na telewizorach (źródło: Spotify | Engadget)

Jeszcze więcej nowości w Spotify i Apple TV

Warto wspomnieć, iż Spotify niedawno pochwaliło się nawiązaniem współpracy z największymi wytwórniami płytowymi. Wszystko po to, by zbudować nowoczesne laboratorium badawcze zajmujące się AI oraz udostępnić nowe produkty dla artystów.

Firma z Cupertino z kolei wprowadziła ostatnio istotną zmianę tak, jakby zupełnie nie była ważna. Przedsiębiorstwo w jednym z komunikatów prasowych przemianowało swoją platformę VOD z Apple TV+ na Apple TV. Oznacza to, że teraz serwis ma identyczną nazwę jak przystawka multimedialna z tvOS.