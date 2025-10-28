Twoja przeglądarka tego nie ma. Może czas ją zmienić na inną?

Z dużym prawdopodobieństwem używasz Google Chrome, zarówno na komputerze, jak i smartfonie. I choć to zdecydowanie najpopularniejsza przeglądarka na świecie, to konkurencja jest duża. Jeden z rywali ogłosił właśnie wdrożenie czegoś naprawdę przydatnego.

Przeglądarka Firefox z bardzo przydatną funkcją

Mozilla skupiła się tutaj na pasku, który służy do wpisywania adresu docelowej strony oraz zapytań dla – na przykład – wyszukiwarki Google. Według niej zasada działania tego rozwiązania niekoniecznie musi spełniać oczekiwania użytkowników.

Standardowa funkcjonalność paska adresu w przeglądarce Firefox (źródło: Mozilla)

Bo choć podczas wpisywania kolejnych liter przeglądarka wyświetla prawdopodobnie pasujące sugestie, to najczęściej i tak konieczne jest przejście do wyszukiwarki. Google Chrome czy Opera w niektórych przypadkach potrafią podać odpowiedź już na pasku (na przykład wynik działania matematycznego czy przeliczyć walutę z jednej na drugą), jednak Mozilla chce pójść o krok dalej.

Uważa bowiem, że znacznie wygodniejsze jest wyświetlenie informacji na temat lotu po wpisaniu w pasku adresu jego numeru. Użytkownik powinien też od razu otrzymać odnośnik do strony w sytuacji, gdy nie pamięta dokładnego adresu strony, na którą chce wejść. Przeglądarka mogłaby też dostarczyć już w pasku adresu najważniejsze informacje – na przykład na temat poszukiwanego miejsca.

Mozilla nosiła się z wprowadzeniem tej funkcji wiele lat

Mogłoby wydawać się, że dodanie takiej funkcjonalności powinno być banalnie proste. W rzeczywistości okazało się to niezwykle trudne, ponieważ Mozilla chciała zachować „wyjątkowo wysokie standardy prywatności” – uważa, że nie powinna wiedzieć, co użytkownik jej przeglądarki robi online i czego szuka w internecie.

W końcu udało się jednak stworzyć techniczną architekturę, która zapewnia zarówno oczekiwaną funkcjonalność, jak i prywatność. Po wpisaniu frazy w pasku adresu, jest ona szyfrowana i przesyłana do pośrednika obsługiwanego przez Fastly, który może zobaczyć adres IP, ale nie tekst. Mozilla z kolei widzi wpisany tekst, ale nie jego autora.

źródło: Mozilla

Nie u każdego od razu przeglądarka Firefox zaoferuje tę funkcję

Mozilla informuje, że potrzebuje pojemności pozwalającej obsłużyć dużą liczbę użytkowników i serwerów znajdujących się blisko nich, aby uniknąć zauważalnych opóźnień, dlatego zamierza wdrażać tę funkcję etapami. W pierwszej kolejności zrobi to w Stanach Zjednoczonych, a następnie rozważy rozszerzenie dostępności w innych miejscach, co ma zależeć od wcześniej wyciągniętych wniosków i obserwacji.

Mozilla podkreśla, że to funkcja, która wciąż znajduje się na etapie rozwoju i testowania, a jej wdrażanie będzie odbywać się stopniowo w ciągu najbliższego roku. Zapowiada też, że użytkownicy zobaczą sponsorowane wyniki, ale tylko wtedy, gdy naprawdę będą pasowały do tego, co wpisują.