OnePlus Turbo Cię zachwyci. Będzie świetny

Wczoraj zadebiutował OnePlus 15, a przy okazji miała też miejsce premiera OnePlus Ace 6. Producent przygotowuje jednak kolejny, bardzo ciekawy smartfon, który z pewnością spotka się z zainteresowaniem klientów.

Smartfon OnePlus Turbo zachwyci specyfikacją techniczną

Zarówno wspomniany OnePlus 15, jak i OnePlus Ace 6 (a także nowy tablet OnePlus Pad 2) są propozycjami z najwyższej półki dla bardzo wymagających użytkowników. Smartfon OnePlus Turbo uplasuje się nieco niżej od ww. modeli, ale wciąż będzie mógł spełnić kryteria osób, które mają wysokie oczekiwania.

Dzięki przedpremierowym przeciekom wiemy bowiem, że ma być on wyposażony w wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (nie Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5) oraz system rozpraszania ciepła o nazwie Glacier Cooling System, aby był w stanie zapewnić wysoką wydajność przez dłuższy czas.

Wydajny z pewnością będzie również akumulator, gdyż ma cechować się pojemnością aż 8000 mAh – taki zapas energii powinien wystarczyć na długo. Długie natomiast nie będzie ładowanie, ponieważ smartfon OnePlus Turbo obsłuży ładowanie przewodowe z mocą 100 W.

Pozostała specyfikacja również zapowiada się obiecująco, bowiem na pokładzie tego modelu znajdzie się też ~6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1,5K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 165 Hz. Ponadto smartfon OnePlus Turbo zaoferuje dwa aparaty na tyle.

Główny będzie cechował się rozdzielczością 50 Mpix, natomiast drugi otrzyma 8 Mpix sensor i obiektyw ultraszerokokątny. Nie ma zaś mowy o teleobiektywie. Na przodzie mamy z kolei spodziewać się 32 Mpix aparatu. Oprócz powyższego, na liście parametrów znajdą się także moduł NFC, głośniki stereo, ekranowy czytnik linii papilarnych i silnik liniowy osi X.

Kiedy premiera OnePlus Turbo?

Według niepotwierdzonych (jeszcze) informacji, smartfon OnePlus Turbo zadebiutuje oficjalnie w listopadzie albo grudniu 2025 roku. Jeśli natomiast chodzi o jego dostępność, to na tę chwilę bardzo prawdopodobna jest premiera tego urządzenia w Indiach, aczkolwiek nie jest wykluczone, że producent wprowadzi ten model również na inne rynki.