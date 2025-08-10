Ważna usługa Samsunga wreszcie trafi do Polski?

Wygląda na to, że po latach oczekiwań użytkownicy smartfonów Samsunga w Polsce doczekają się pełnej funkcjonalności aplikacji Samsung Wallet, w tym płatności zbliżeniowych Samsung Pay. Pierwszym bankiem, który wdroży usługę, ma być PKO BP.

Czym jest Samsung Pay i dlaczego dotąd omijał Polskę?

Samsung Wallet to platforma, która łączy w jednym miejscu różne funkcje finansowe i bezpieczeństwa. Zintegrowano w niej m.in. Samsung Pay do obsługi płatności zbliżeniowych, Samsung Pass do zarządzania hasłami oraz moduł przechowywania kluczy cyfrowych i dokumentów.

Aplikacja Portfel Samsung umożliwia dodawanie kart płatniczych, kart pokładowych, kuponów, biletów, a nawet cyfrowych kluczy do samochodów i domów inteligentnych. W wybranych krajach współpracuje także z Samsung Blockchain Wallet, pozwalając na monitorowanie portfeli kryptowalutowych.

Pod wieloma względami to odpowiednik Apple Wallet, jednak w Polsce dotąd pełna funkcjonalność była niedostępna, przede wszystkim z powodu braku Samsung Pay. Co prawda od kilku miesięcy aplikacja Samsung Wallet była w kraju dostępna w ograniczonej formie, pozwalając na przechowywanie kart pokładowych czy kuponów, ale bez możliwości płacenia telefonem w oparciu o infrastrukturę Samsunga. Użytkownicy musieli korzystać z Google Pay, mimo że ich urządzenia były przystosowane do obsługi rozwiązania koreańskiego producenta.

Taka sytuacja była efektem wieloletnich zaniechań i niepowodzeń w negocjacjach z bankami. Jak podaje serwis cashless.pl, jeszcze niemal dekadę temu Samsung był bliski wprowadzenia Samsung Pay nad Wisłą, jednak Google zdołało go wyprzedzić, uruchamiając Android Pay (dziś Google Pay) w 2016 roku. Później na rynek wkroczyło Apple Pay, a Samsung odłożył plany wdrożenia swojej usługi na polskim rynku.

PKO BP na start. Reszta banków czeka w kolejce

PKO BP podpisał z Samsungiem list intencyjny w sprawie wdrożenia Samsung Wallet. Bank potwierdził, że planuje udostępnić usługę swoim klientom, choć na razie nie podaje konkretnych terminów startu. Nie padła również nazwa Samsung Pay, ale w końcu gdyby nie o to chodziło, to po co Samsung miałby nawiązywać współpracę z jednym z największych polskich banków?

Potencjalne korzyści z tego rozwiązania w przyszłości odczują też banki. Wprowadzenie Samsung Pay może przyciągnąć klientów preferujących ekosystem koreańskiego producenta. Nie bez znaczenia jest również fakt, że polski rynek płatności mobilnych jest jednym z najbardziej rozwiniętych w Europie.

Jeżeli kolejne instytucje finansowe pójdą w ślady PKO BP, Samsung Wallet z pełną funkcjonalnością może w krótkim czasie stać się standardem wśród użytkowników smartfonów Galaxy w Polsce. Nasz kraj ma szansę przestać być białą plamą na mapie dostępności usług płatniczych koreańskiego producenta.