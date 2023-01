Tym smartfonom Samsung udostępni One UI 5.1 w pierwszej kolejności

Smartfony i tablety to nie tylko wyczekiwanie nowych układów mobilnych i matryc aparatów, ale również aktualizacje oprogramowania i poprawki bezpieczeństwa. Wiemy, kiedy Samsung planuje wydać pierwszy duży update do nakładki One UI 5.

Ekspresowe wdrażanie One UI 5

Tempo wypuszczania przez Samsunga najnowszej nakładki systemowej z Androidem 13 zaskoczyło zapewne nawet największych fanów urządzeń Koreańczyków. One UI 5 od momentu debiutu w październiku 2022 roku do 9 grudnia znalazło się na ponad 46 modelach, oferowanych przez firmę. Liczba zaktualizowanych urządzeń wciąż rośnie, a na horyzoncie pojawiła się spodziewana data debiutu sporej aktualizacji.

Źródło: Samsung

Samsung oficjalnie utrzymuje listę zmian w One UI 5.1 w tajemnicy, choć informacje sprzed kilku tygodni podpowiadają nam, czego można się spodziewać. Najświeższą poszlaką jest opcja kontrolowania przybliżenia kamery w smartfonie za pomocą smartwatchy z serii Galaxy Watch, a wymogiem do jej działania jest właśnie nakładka One UI w wersji 5.1.

Ponadto w październiku poprzedniego roku jedna z funkcji została zapowiedziana jako część nadchodzącej aktualizacji. Chodzi o dodatkowe opcje personalizacji ekranu blokady. Te można było zobaczyć już w trakcie wersji beta One UI 5.0, ale nie wiadomo, ile z zaprezentowanych wtedy elementów przejdzie do nowej iteracji nakładki.

Kiedy zobaczymy One UI 5.1 w akcji?

W wydanej wczoraj aktualizacji na Samsunga Galaxy Watch 5 pojawiła się wspomniana wyżej obsługa zoomu w aparacie za pomocą gestów ekranowych lub obracania koronki. W jednym z podpunktów możemy wyczytać, że nowa funkcja jest wspierana na flagowych modelach Samsunga, zaczynając od Galaxy S20 oraz Galaxy Z Flip, zaktualizowanych do One UI 5.1. Wiemy zatem, jakie smartfony otrzymają nakładkę w pierwszej kolejności: seria Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy S22 i Galaxy S23 oraz urządzenia Galaxy Z Flip i Galaxy Z Fold od 1. do 4. generacji.

Ponadto utwierdzono nas w przekonaniu, że debiut One UI 5.1 najprawdopodobniej zgra się z premierą Samsungów z serii Galaxy S23 podczas wydarzenia Unpacked 2023, które zaplanowano na 1 lutego 2023 roku.