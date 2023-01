Dzięki tej aktualizacji Tłumacz Google przyda się Wam na następnych wakacjach za granicą

Tłumacz Google jest już z nami prawie 17 lat i nie wygląda na to, żeby coś było mu w stanie zagrozić w kwestii popularności. Tym bardziej, że kolejne języki dołączyły do listy tłumaczeń obsługiwanych offline.

Przetłumacz mi to

Na wszelki wypadek, gdyby ktoś nie wiedział – Tłumacz Google to narzędzie opracowane w celu szybkiego tłumaczenia tekstów, dokumentów czy serwisów internetowych. Na początku korzystał z systemu tłumaczeń statystycznych (przekład tworzony w oparciu o modele statystyczne generowane przez analizę tzw. tekstów równoległych), ale od listopada 2016 roku funkcjonuje w oparciu o tłumaczenie neuronalne (wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej oraz metod głębokiego uczenia). Dzięki temu tłumaczenia stały się o wiele bardziej precyzyjne oraz naturalne.

Choć zazwyczaj korzystamy z internetowych tłumaczy podczas przeglądania internetu, trafiają się sytuacje, gdzie warto mieć dostęp do przekładu bez dostępu do sieci. Google zdaje sobie z tego sprawę i tydzień temu zapowiedziało wdrożenie kolejnych 33 języków do opcji tłumaczenia offline do aplikacji Tłumacz Google na iOS oraz Androidzie. Wczoraj rozpoczęło się wprowadzanie aktualizacji, za pomocą której będzie w stanie przetłumaczyć teksty z następujących języków bez dostępu do sieci:

baskijski,

birmański,

cebuański,

cziczewa,

fryzyjski,

gaelicki szkocki,

hausa,

hawajski,

hmong,

igbo,

jawajski,

jidysz,

joruba,

khmerski,

korsykański,

kurdyjski,

laotański,

łaciński,

luksemburski,

malgaski,

maoryjski,

orija,

rwanda,

samoański,

sotho,

shona,

sindhi,

sundajski,

tatarski,

turkmeński,

ujgurski,

xhosa,

zulu.

Tłumacz Google i reszta świata

Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że mowa o niszowych językach, tak naprawdę w rejonie azjatyckim oraz afrykańskim wiele z nich stanowi język urzędowy państw (birmański) lub są one używane na sporym obszarze geograficznym (rwanda). Podejrzewam, że w tak małych, czasami słabo rozwiniętych państwach dostęp do sieci może być często utrudniony. Dlatego, jeżeli wybieracie się w przyszłości na wakacje do Mjanmy, Laosu czy na Hawaje, z pewnością docenicie możliwość skorzystania z podręcznego tłumacza.

Jak skorzystać z opcji tłumacza offline? Wystarczy, że w aplikacji klikniecie na ikonę Waszego profilu (prawy górny róg) a następnie wybierzecie zakładkę „Pobrane języki”. Wystarczy wybrać to, co chcecie mieć zawsze pod ręką i gotowe.