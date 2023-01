Mamy to: premiera serii Samsung Galaxy S23 oficjalnie zapowiedziana!

Po kilku miesiącach obfitych w przecieki i plotki na temat smartfonów z serii Samsung Galaxy S23 oraz daty ich premiery, nareszcie nadeszła pora na oficjalną zapowiedź. Producent opublikował na swojej stronie informację, kiedy odbędzie się wydarzenie Unpacked 2023, na którym zaprezentowane zostaną nowe urządzenia.

Data premiery Samsung Galaxy S23 w końcu oficjalnie ujawniona

Kilka dni temu Samsung zaliczył wpadkę, udostępniając datę premiery nowych smartfonów na kolumbijskiej wersji swojej strony. Nie musieliśmy jednak czekać tak długo jak przewidywałem, czyli do połowy tego miesiąca, a informacja ta ponownie znalazła się na stronie Samsunga – tym razem już oficjalnie.

Koreański hegemon technologiczny poinformował, że prezentacja odbędzie się 1 lutego 2023 roku o 19:00 czasu polskiego. Przeprowadzona zostanie ona w formie transmisji na żywo, a zaprezentowane zostaną na niej smartfony z serii Galaxy S23, o których dzięki plotkom wiemy już naprawdę wiele. Tego dnia potwierdzi się jednak, czy wszystkie te przecieki były prawdą.

Ponadto na kanale producenta opublikowane zostały dwa krótkie filmiki, które nakreślają dwie cechy nadchodzących smartfonów. W pierwszym z nich Samsung zwraca uwagę na „megapiksele, które sprawią, że powiesz WOOOW”. Jest więc nadzieja, że Koreańczycy się nie rozmyślili i matryca aparatu głównego wariantu Ultra będzie miała rozdzielczość 200 Mpix.

Drugie wideo dotyczy z kolei zdjęć nocnych. Producent sugeruje w nim, że najnowsze smartfony spod jego skrzydeł będą w stanie robić „zachwycające” fotografie w trybie nocnym, nawet jeżeli oświetlenie nie będzie temu sprzyjać. Jak zatem można się było spodziewać po banerze wydarzenia Unpacked 2023, prezentującym trzy obiektywy aparatów, Samsung skupi większość czasu trwania prezentacji na kwestii kamer zamontowanych w nowych smartfonach.

W międzyczasie kolejny przeciek

Poza oficjalnymi informacjami na temat dnia, w który przedstawione zostaną nowe smartfony Samsunga, w sieci pojawił się również nowy przeciek. Dotyczy on skórzanych etui do urządzeń z serii Galaxy S23, które ktoś wystawił na sprzedaż na niemieckim eBayu prawie miesiąc przed premierą.

Zdjęcia w aukcji wskazują na to, że są to oficjalne produkty Samsunga, które powinny trafić do sprzedaży dopiero po premierze samych smartfonów kompatybilnych z nimi. Potwierdzają one dodatkowo wygląd nowych urządzeń koreańskiego producenta, który sugerowało już wiele poprzednich przecieków.

Można się więc spodziewać, że Galaxy S23 i Galaxy S23+ zaadaptują wygląd z Galaxy S22 Ultra (bez wydzielonej wyspy na aparaty), a także będą mieć wyraźnie zaokrąglone rogi. Samsung Galaxy S23 Ultra ma z kolei nie zmienić znacząco swojego wyglądu czy kształtu i na pierwszy rzut oka powinien być nieodróżnialny od swojego poprzednika.

Jeśli chodzi o poprzednie informacje krążące po sieci, to spekuluje się, jakoby wszystkie modele wchodzące w skład serii Galaxy S23 opierały swoje działanie o specjalną wersję procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Według plotek będzie on podkręcony i ekskluzywny dla smartfonów Samsunga.

Akumulatory dwóch słabszych wariantów najprawdopodobniej zyskają wyższą pojemność względem odpowiadających im modeli z poprzedniej generacji, a wisienką na torcie ma być sensor głównego aparatu w Galaxy S23 Ultra, którego rozdzielczość może wynieść nawet 200 Mpix. Czy to wszystko się sprawdzi – dowiemy się tego jednak dopiero na początku następnego miesiąca na wydarzeniu Unpacked 2023.