Na premierę Xiaomi 13 Ultra jeszcze trochę poczekamy. Ile będzie kosztować?

Seria Xiaomi 13 zadebiutowała oficjalnie w Chinach pod koniec grudnia zeszłego roku i obejmuje dwa modele. Mówiło się, że trzeci smartfon z tej linii, który będzie mógł pochwalić się dopiskiem Ultra, miał zostać zaprezentowany na targach MWC 2023, lecz na jego premierę jeszcze trochę poczekamy. Już teraz wiemy jednak, ile ma kosztować.

Co zaoferuje smartfon Xiaomi 13 Ultra?

Xiaomi 13 Ultra ma być kolejnym krokiem chińskiego producenta w kierunku produkcji wysokiej jakości smartfonów, zapewniających topowe osiągi. Będzie on bezpośrednim następcą Xiaomi Mi 11 Ultra. Dlaczego nie Xiaomi 12S Ultra? Wyjaśnię to za chwilę.

Wiele informacji na temat specyfikacji tego urządzenia jest jeszcze nieznanych, jednak już teraz wiadomo, że ma on oferować zaawansowany aparat fotograficzny z optyką od firmy Leica. Niektóre doniesienia, pojawiające się w sieci, sugerują, że aparat główny nowego modelu Xiaomi ma być oparty na 1-calowym sensorze Sony IMX989. Do tego wszystkie cztery aparaty w tym smartfonie mogą oferować autofocus PDAF.

Oprócz informacji dotyczących konfiguracji aparatów, w sieci pojawiają się też doniesienia o tym, że motorem napędowych Xiaomi 13 Ultra zostanie procesor Qulacomm Snapdragon 8 Gen 2, z którym współpracować będzie nawet 16 GB RAM w standardzie LPDDR5x. Z kolei na dane producent może przeznaczyć do 1 TB wbudowanej pamięci wewnętrznej UFS 4.0.

Xiaomi 12S Ultra (źródło: Xiaomi Weibo)

Xiaomi 13 Ultra – kiedy premiera i jaka cena?

Na początku wspomniałem, że nowy model z serii Xiaomi 13 będzie bezpośrednim następcą Xiaomi Mi 11 Ultra i pewnie wielu z Was pomyślało, co z Xiaomi 12S Ultra, który zadebiutował w zeszłym roku? Ten model pozostał dostępny jedynie w Chinach, a Xiaomi 13 Ultra ma zadebiutować na rynku globalnym, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Mi 11 Ultra. Potwierdził to dyrektor generalny Xiaomi, Lei Jun.

Początkowo pojawiały się doniesienia, że premiera tego smartfona ma odbyć się na targach MWC 2023, które rozpoczynają się w Barcelonie w przyszłym miesiącu. Najnowsze informacje sugerują jednak, że na premierę tego urządzenia przyjdzie nam poczekać nieco dłużej. Chiński leakster twierdzi, że premiera Xiaomi 13 Ultra odbędzie się w kwietniu tego roku. Możliwe, że podczas tego samego wydarzenia chiński producent przedstawi również Redmi Note 12T Pro.

Ten sam informator twierdzi ponadto, że podstawowy model nowego smartfona z serii 13 ma zostać wyceniony dokładnie tak samo, jak poprzednia generacja, czyli na 5999 juanów (równowartość ~3840 złotych).