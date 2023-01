Huawei nieźle nas zaskoczy. Tego się nie spodziewaliśmy

Pomimo licznych przeciwności Huawei nie zamierza podzielić losu wielu innych producentów smartfonów. Chiński gigan nieustannie będzie udowadniał, że nawet w mocno niesprzyjających okolicznościach jest w stanie podnosić sobie poprzeczkę. Kolejny krok naprzód zobaczymy szybciej niż się spodziewaliśmy.

Huawei już wkrótce zaprezentuje swój pierwszy w 2023 roku flagowy smartfon

Zaledwie wczoraj pisaliśmy na Tabletowo, że w tym roku chiński gigant wprowadzi na rynek aż dziesięć smartfonów z trzech flagowych linii. Spodziewaliśmy się, że pierwsze w kolejności do oficjalnej prezentacji są modele z serii P60, a tymczasem okazuje się, że jako pierwszy zostanie zaanonsowany Huawei Mate X3.

Mate X2 (źródło: Huawei)

Jako że premiera rodziny P60, w skład której mają wchodzić aż cztery modele – P60E, P60, P60 Pro i P60 Ultra, podobno zaplanowana jest na marzec 2023 roku, oznacza to, że od oficjalnej prezentacji Mate X3 dzieli nas maksymalnie zaledwie kilka tygodni. To o tyle zaskakujące, że mimo to nie wiemy na jego temat prawie nic, a jedynie to, że zaoferuje on wsparcie dla komunikacji satelitarnej, podobnie jak Mate 50 Pro.

I tak samo tylko w Chinach, ponieważ producent zapewni współpracę wyłącznie z chińskim systemem GNSS BeiDou. Będzie to jednak już druga generacja tego rozwiązania, która umożliwi przesyłanie zarówno wiadomości głosowych, jak i tekstowych, i to w dwóch kierunkach (podczas gdy Mate 50 Pro może tylko odbierać wiadomości tekstowe).

Co zaoferuje Huawei Mate X3?

Jak zostało wspomniane, specyfikacja nowego, składanego smartfona jest na tę chwilę tajemnicą, mimo że od jego premiery dzieli nas tak niewiele czasu. Można się jednak spodziewać, że zostanie on wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8, który nie zapewni obsługi sieci 5G (ze względu na amerykańskie sankcje handlowe).

Pod dużym znakiem zapytania stoi również konstrukcja smartfona. Oznaczenie wskazuje, że będzie to bezpośredni następca Mate X2, który ma dwa ekrany: wewnętrzny i zewnętrzny, jednak na tę chwilę nic nie jest przesądzone. Tak samo nie wiemy, czy Huawei Mate X3 trafi do sprzedaży poza Chinami.

Z nieukrywaną cierpliwością czekamy więc na jego oficjalną premierę i informacje na temat dostępności.