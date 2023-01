Samsung dodaje nowe funkcje do swoich zegarków i słuchawek

Zastanawialiście się kiedyś, czy zwykłe słuchawki bezprzewodowe mogą posłużyć do stworzenia efektu nagrywania binauralnego, a Wasz zegarek umożliwi kontrolę przybliżenia w aparacie? Z Samsungiem nic nie jest niemożliwe.

Dźwięk w 360 z „pchełek”

Pierwszą nowinką, z jakiej skorzystają właściciele wybranych smartfonów oraz słuchawek Galaxy Buds2 Pro, jest 360 Audio Recording. Dzięki tej funkcji do przechwytywania dźwięku podczas nagrywania wideo zostają zaprzęgnięte mikrofony znajdujące się w lewej i prawej słuchawce. W wyniku tego oglądający jeszcze bardziej będą mogli poczuć klimat filmu kręconego niedaleko szumiącego potoku w lesie lub podczas zwiedzania miasta.

Słuchawki Galaxy Buds 2 Pro (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

360 Audio Recording to pierwsza funkcja w linii sprzętów Galaxy korzystająca z nowego standardu Bluetooth LE Audio. Urządzenia wspierające tę technologię zyskują niższe opóźnienia sygnału i lepszą pracę na baterii, nie tracąc zupełnie nic z jakości dźwięku.

Zegarek do sterowania przybliżeniem

Fotografia oraz kręcenie materiałów wideo flagowymi smartfonami Samsunga pozwala nam na zachowanie niezapomnianych chwil za pomocą elektroniki. Warto jednak mieć wpływ na to, jak chcemy zapamiętać daną sytuację lub rzecz, zachowując kontrolę nad kadrem. Dzięki nadchodzącej aktualizacji do aplikacji Camera Controller dedykowanej urządzeniom Galaxy Watch użytkownicy będą mogli kontrolować zoom kamery swojego smartfona za pomocą smartwatcha.

Wystarczy do tego „uszczypnięcie” dwoma palcami ekranu zegarka lub obracanie koronki. Wykadrowanie grupowego zdjęcia lub korygowanie przybliżenia z dala od smartfona nie będzie wymagało od teraz podchodzenia co chwilę do statywu w celu korekty.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 Pro (for. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Aktualizacja która obejmuje słuchawki Galaxy Buds 2 Pro, smartfony Galaxy Z Flip 4 oraz Galaxy Z Fold 4 rozpocznie się jeszcze dziś. Pozostałe smartfony wyposażone minimum w nakładkę One UI 5.0 wraz ze wsparciem dla LE Audio otrzymają update w późniejszym terminie.

W przypadku zegarkowej funkcji, która obejmie urządzenia Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic, właściciele urządzeń muszą poczekać na początek lutego. Jedynym wymogiem jest nakładka One UI w wersji 5.1 lub nowszej.