Samsung zrzucił Intela z tronu króla półprzewodników

Na rynku mamy kilka znaczących firm, które sprzedają ogromne ilości półprzewodników, czyli po prostu mikroukładów wszelakiej maści. W 2019, jak i 2020, to Intel był górą, bowiem amerykańskie przedsiębiorstwo mogło szczycić się największymi dochodami ze sprzedaży, jednak w ubiegłym roku pałeczkę przejął Samsung, stając się nowym liderem pod względem przychodów.

Samsung ponownie liderem sprzedaży półprzewodników

Jak wcześniej wspomniałem, w ubiegłych latach to Intel królował w wynikach sprzedaży mikroukładów. Nikogo nie powinno to dziwić, ponieważ gigant technologiczny z Santa Clara tworzy zdecydowanie najbardziej popularne procesory na świecie, które trafiają do klientów z różnych segmentów – komputerów osobistych desktop, laptopów, a nawet serwerów.

Samsung za to produkuje i sprzedaje nie tylko procesory, ale także pamięci komputerowe DRAM, które trafiają do modułów pamięci RAM, dysków SSD, kart graficznych i wielu, wielu innych sprzętów. Można zatem wytłumaczyć, czemu w ubiegłbym roku to właśnie koreański gigant, znany nam głównie ze smartfonów, został liderem sprzedaży półprzewodników. W 2021 bowiem zanotował przychody na poziomie 73,19 miliardów dolarów, co daje 28% wzrost względem 2020, gdzie uzyskał „tylko” 57,18 miliardów.

źródło: sammobile

Dla kontrastu Intel na rok 2021 mógł poszczycić się dochodami rzędu 72,53 miliardów dolarów, natomiast w 2020 producent procesorów zarobił nieco więcej – bo 72,75 miliardy. Jak widać, pomiędzy wynikami w dochodach Samsunga i Intela co prawda nie ma dużej różnicy, jednak warto zaznaczyć, że ubiegły rok był dla Koreańczyków naprawdę udany – z pewnością zdecydowana większa sprzedaż pamięci komputerowych miała na to wpływ.

Według raportu, pamięci DRAM stanowiły 27,9% światowej sprzedaży półprzewodników, co w ogólnym rozrachunku sprawiło, że całkowite przychody firm wzrosły o 33,2%. Ranking obejmuje również firmy takie jak SK Hynix, Micron Technology, które w głównej mierze sprzedają pamięci DRAM i w porównaniu do poprzednich lat zaliczyły ogromny progres – zwiększając przychody o odpowiednio 40,6% oraz 31,4%.

Niżej, na piątej pozycji, mamy Qualcomma z 27 miliardami dolarów przychodu i 53,4% wzrostem w porównaniu do ubiegłego, na który z pewnością ma wpływ zwiększona popularność modemów 5G. Warto także zaznaczyć silną pozycję MediaTeka – 17,6 miliardów dolarów, a także AMD, które piastuje ostatnie miejsce z wynikiem 16,29 miliarda przychodu – gdy jeszcze w 2020 zajmowało 14. pozycję.