Samsung produkuje pamięci DRAM DDR5 w nowej technologii, co znacząco zwiększa ich szybkość

Samsung jest jednym z liderów rynku pamięci komputerowych. Kości koreańskiego producenta trafiają niemalże wszędzie – od kart graficznych, aż do smartfonów. Technologiczny gigant ogłosił, że właśnie co rozpoczął masową produkcję pamięci DRAM DDR5, które będą bardzo szybkie, a także wydajne energetycznie za sprawą najnowocześniejszych technik produkcji.

Reklama

Pamięci Samsung DRAM DDR5 już w produkcji

Jak podaje Samsung, producent w pełni opanował technologię EUV (ekstremalnego ultrafioletu), która otwiera przed nim całkowicie nowe możliwości produkcyjne. Wielowarstwowe EUV gwarantuje możliwość uzyskania jeszcze bardziej zminiaturyzowanych mikroukładów, które mają wyróżniać się jeszcze lepszą sprawnością energetyczną, a także wydajnością. Tego typu układy byłby niemożliwe do wytworzenia w starszym, bardziej konwencjonalnym procesie argonowo-fluorkowym (ArF).

Dzięki technologii EUV, pozwalającej zredukować pamięci DRAM do rozmiaru 14 nanometrów, które opierają się na pięciu warstwach EUV, koreański producent osiągnął najwyższą gęstość bitową, przy czym zwiększył wydajność wafla krzemu o dodatkowe 20%. Ponadto, nowy proces technologiczny 14 nm, według zapewnień Samsunga, pozwoli zredukować zużycie energii o niemalże 20% w porównaniu z poprzednią generacją pamięci DRAM.

Reklama

Nowy standard pamięci DRAM DDR5 wytworzony w 14 nm procesie EUV ma zapewnić prędkość transferu na poziomie 7,2 Gb/s – zestawiając wyniki z poprzednią generacją, zauważalny jest ogromny skok, bowiem DDR4 maksymalnie pozwala osiągnąć przepustowość „tylko” 3,2 Gb/s.

Samsung Electronics planuje rozszerzyć swoją ofertę 14-nm pamięci DRAM DDR5, tak aby trafiały do szerokiej gamy odbiorców oraz miały zastosowania w centrach danych, superkomputerach, a także mogły obsłużyć aplikacje serwerowe dla przedsiębiorstw.

Warto zaznaczyć, że koreański gigant technologiczny przewiduje zwiększenie gęstości w pamięciach nowej generacji DRAM DDR5 aż do 24 GB, gdzie tego typu pojemności są wymagane w globalnych systemach IT, ze względu na coraz to wyższe zapotrzebowanie na dane w obecnych czasach.