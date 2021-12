MediaTek coraz bardziej rozbudowuje procesorowe imperium. Ma jeszcze większą przewagę

MediaTek jeszcze kilka lat temu był kojarzony jako producent słabych, prądożernych procesorów, dedykowanych najtańszym smartfonom, najczęściej mało znanych marek, które pod każdym względem odstawały od konkurencji. W ostatnich latach firma poczyniła jednak wielkie postępy, a ostatnio zaprezentowany czip Dimensity 9000 jest bardzo obiecującym podejściem we flagowym segmencie. Co więcej, Tajwańczycy nie tylko idą naprzód, ale jednocześnie też umacniają swoją pozycję na rynku.

MediaTek cały czas na szczycie. Jest on coraz wyższy

Na rynku zauważalny jest to, że niemal każdy przodujący producent smartfonów sięga po rozwiązania MediaTeka. Nowe generacje czipów (z serii Dimensity) najczęściej trafiają do średniopółkowych urządzeń, a jak wiadomo – to właśnie te są najchętniej kupowane, przez co liczba dostarczonych układów bardzo szybko rośnie.

Co więcej, przygotowany przez Counterpoint wykres wskazuje, że w ostatnim czasie na rynek trafiło zdecydowanie mniej procesorów Huawei HiSilicon oraz Samsung Exynos. Huawei w ostatnich miesiącach stracił niemalże większość udziałów – zmniejszyły się one z 13% do zaledwie 2%. W przypadku Samsunga jest nieco lepiej, ponieważ w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 roku różnica to „zaledwie” 5 punktów procentowych.

źródło: Counterpoint

Udziały Qualcomma zmieniły się rok do roku o zaledwie 1 punkt procentowy, natomiast MediaTek zaliczył ogromny progres. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej wzmocnił swoją pozycję na rynku – jego udziały wzrosły o 7 punktów procentowych – z 33% w Q3 2020 do aż 40% w Q3 2021. Wychodzi zatem na to, że 2 z 5 dostarczonych SoC na rynek było właśnie produkcji MediaTeka.

Jeśli chodzi o moduły łączności piątej generacji, to tutaj Qualcomm pozostaje liderem. Producent może pochwalić się świetnymi wynikami, ponieważ dostarczył aż 62% wszystkich modemów, jakie trafiły na rynek. Powoduje to fakt, że Qualcomm niemal w każdym segmencie cenowym – w seriach Snapdragon 400, 600, 700 czy 800 – korzysta z autorskich układów 5G. Ponadto amerykański gigant technologiczny zaopatruje także układy Apple Bionic w modemy piątej generacji. Różnica rok do roku jest ogromna – z 32% udziałów w Q3 2020 zrobiło się aż 62% w Q3 2021.

źródło: Counterpoint

MediaTek dostarczył z kolei „zaledwie” o 3 punkty procentowe więcej modemów 5G w porównaniu z ubiegłym rokiem. Za to Samsung, jak i inni producenci tracą w tym przypadku udziały – najpewniej przejął je od nich Qualcomm.