Procesory 12. generacji Intela z poważnym problemem

Pod koniec ubiegłego roku zadebiutowały odblokowane procesory Intela 12. generacji (z dopiskiem K) o nazwie kodowej Alder Lake. Niedługo po tym, bo na początku obecnego na rynek trafiły zablokowane jednostki. Zarówno pierwsza, jak i druga partia ma cechę wspólną – nowy typ gniazda. Zmieniło się tu także mocowanie, które okazuje się bardzo problematyczne.

Reklama

Procesory 12. generacji Intela się wyginają?!

Odkąd procesory Intel Alder Lake zyskały na popularności wśród użytkowników, w sieci zaczęły się pojawiać informacje, jakoby mocowania gniazda LGA1700 powodowały spore problemy. Zatrzask ma nakładać zbyt wysoką siłę nacisku na procesor, przez co niejednokrotnie zdarza się uszkodzenie mechaniczne – wykrzywione piny są tutaj dość powszechnym widokiem.

Co więcej, w internecie pojawia się coraz więcej doniesień na temat wygiętych IHS procesorów Intel Core, spowodowanych „bendingiem”. Jest to poważny problem, ponieważ chłodzenie nie przywiera idealnie do powierzchni CPU. Co to oznacza? W tym przypadku mamy do czynienia ze słabszym rozpraszaniem się ciepła – co tworzy kolejne komplikacje. Niedoskonałość sprawia, że procesory mają pracować w temperaturze o 5°C wyższej.

Dla regularnych użytkowników, którzy nie oczekują najwyższej wydajności i najszybszych możliwych zegarów nie stanowi to problemu, jednak dla entuzjastów podkręcania, kilka stopni Celsjusza więcej lub mniej to bardzo dużo.

Intel twierdzi, że dobrze zdaje sobie sprawę z problemu i nie sprawia on, że układy pracują poza deklarowaną specyfikacją – powyżej 100°C. Podstawowe deklarowane zegary rdzeni pozostaną w normie, natomiast taktowania zegarów w trybie boost mogą nie być tak wysokie, bowiem Intel nie gwarantuje podanych częstotliwości – są to tylko wartości podglądowe (np. dla Intel Core i9-12900K to 5,3 GHz). Warto dodać, że producent odradza jakichkolwiek modyfikacji IHS procesora, bowiem są one równe z utratą gwarancji. Niemniej wiadomo, że podstawowi użytkownicy nie będą takowych wykonywać.

źródło: AnandTech

Ponadto mechanizm zatrzaskujący procesor w gnieździe ma powodować wyginanie się płyty głównej. Z pewnością Niebiescy nie zamierzali, aby tak to wyglądało – miejmy nadzieję, że problem nie będzie miał wpływu na działanie systemów, a i także zostanie naprawiony w następnej generacji procesorów Intel Raptor Lake, w płytach głównych z chipsetami Z790, B760 i H710.