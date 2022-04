Ten procesor AMD może być wydajniejszy niż flagowy Intel Core

W połowie marca zadebiutowały tanie procesory AMD Ryzen. W tym samym czasie producent zapowiedział, że w kwietniu do sprzedaży trafi całkowicie nowy układ, czyli AMD Ryzen 7 5800X3D. Jest to pierwsza propozycja stworzona z myślą o segmencie desktop z dodatkową pamięcią podręczną z technologii 3D V-Cache. Przedpremierowe testy sugerują, że procesor będzie wydajniejszy niż flagowy Intel Core 12. generacji.

AMD Ryzen 7 5800X3D wydajniejszy niż Intel Core i9-12900K. Zaraz, co?

Core i9-12900K to były najmocniejszy procesor Intela stworzony do gier i pracy. Pałeczkę króla wydajności przejął i9-12900KS, czyli nieco bardziej podkręcona wersja, z większym limitem mocy (150 zamiast 125 W). Oczywistą sprawą jest to, że układy z serii i9 porównywane będą z Ryzenami 9, jednak, jak się okazuje, jeszcze niewydany Ryzen 7 5800X3D może być konkurentem dla flagowego układu Intel Core 12. generacji.

Procesor jest testowany przez redaktorów hiszpańskiego portalu XanxoGaming, którzy dysponują nadchodzącą propozycją Czerwonych, no i przede wszystkim mogą publikować wyniki różnorakich testów. Jak na razie jednostka została przetestowana w grze Shadow of the Tomb Raider.

Test odbiega od norm – już tłumaczę dlaczego.

źródło: Xanxo Gaming

Sprzęt podczas testów najczęściej jest sprawdzany w możliwie najbardziej prawdopodobnych warunkach – najwyższa rozdzielczość (1080p, 1440p lub 4K) w połączeniu z maksymalnymi ustawieniami graficznymi. Tutaj jednak testy przeprowadzone zostały w rozdzielczości HD 720p z niestandardowymi ustawieniami ultra (cienie w presecie ultra, zaś wygładzanie krawędzi wyłączone).

No i w tym wypadku Ryzen 7 5800X3D w połączeniu z GeForce RTX 3080 Ti pokazuje pazur, bowiem takie ustawienia pozwalają w pełni pokazać różnicę w wydajności CPU. Platforma uzyskuje tu średnio 231 FPS, natomiast procesor Intel Core i9-12900K z wydajniejszą grafiką – GeForce RTX 3090 Ti – w tych samych ustawieniach i rozdzielczości 720p uzyskuje około 190 FPS.

źródło: AMD

Wniosek? Procesor AMD Ryzen 7 5800X3D z pamięcią 3D V-Cache jest o 21% wydajniejszy w SOTR niż flagowy Intel Core 12. generacji – chociaż warto dodać, że są to dość nierealne warunki – bo kto w 2022 roku gra w rozdzielczości 1280 x 720 pikseli. Według samego AMD, różnice nieco się zacierają w niektórych grach w rozdzielczości Full HD, jednak pamiętajmy – omawiana dziś propozycja AMD ma kosztować 449 dolarów (równowartość ~ 1900 złotych), gdy i9 kosztuje nieco ponad 3000 złotych.

Z pewnością układ Czerownych z dodatkową pamięcią podręczną będzie opłacalną propozycją z wysokiej półki, ale w większości przypadków to i9-12900K i tak będzie górą – szczególnie w wyższych rozdzielczościach.

Premiera Ryzena 7 5800X3D planowana jest na 20 kwietnia.