Samsung Galaxy Watch FE może się Wam nie spodobać

Już tak jesteśmy skonstruowani, że mimowolnie oceniamy, czy to, co mamy przed oczami, podoba nam się, czy nie. W tym przypadku częstą odpowiedzią może być ta ostatnia, bo design Samsunga Galaxy Watch FE odbiega od standardów, do których producenci nas przyzwyczaili w ostatnim czasie.

Tak będzie wyglądał smartwatch Samsung Galaxy Watch FE

W przeszłości pojawiały się sprzeczne informacje na temat nazwy tego zegarka. Pierwsza mówiła o Galaxy Watch 4 (2024), natomiast kolejne o Galaxy Watch FE. Późniejsze negowały tę ostatnią, ale dziś jest ona już pewna, ponieważ smartwatch o takie nazwie został dostrzeżony w kilku agencjach certyfikujących, które potwierdziły że będzie sprzedawany właśnie pod taką nazwą. Teraz natomiast dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądał:

źródło: Sudhanshu Ambhore

Na Discordzie, który służy nam w redakcji do komunikacji, wszyscy zgodnie zauważyliśmy, że pierwsze, na co zwraca się uwagę, to PRZEOGROMNE ramki dookoła wyświetlacza. W przypadku czarnej tarczy nie rzucają się w oczy, ale w dwóch pozostałych nie da się ich odzobaczyć.

Z jednej strony w przypadku zegarków szerokość ramek nie ma aż tak dużego znaczenia, ale jednak w Galaxy Watch 6 są one wyraźnie mniejsze, co oznacza, że da się to zrobić. Galaxy Watch FE będzie jednak bazował na Galaxy Watch 4, w którym ramki były podobnej szerokości (w Galaxy Watch 5 zresztą też).

Nie zmienia to jednak faktu, że producenci sami nas rozpieścili, zmniejszając ramki dookoła ekranu w swoich sprzętach, chociaż Samsung trochę się wyłamał, co widać po Galaxy A55 5G. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku Google Pixel 8a. Oczywiście w Galaxy Watch z dopiskiem „FE” nie każdemu musi to przeszkadzać, a ci, których będzie to kłuło w oczy, ustawią czarną tapetę, aby oszukać oczy.

Poznaliśmy też specyfikację Galaxy Watch FE

Światło dzienne ujrzały dziś nie tylko rendery tego modelu, ale również jego specyfikacja. Dowiedzieliśmy się, że zostanie on wyposażony w:

1,2-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 396×396 pikseli,

dwurdzeniowy procesor Exynos W830 1,18 GHz,

1,5 GB RAM,

16 GB pamięci wbudowanej,

akumulator o pojemności 247 mAh, który ma zapewnić do 30 godzin pracy i obsługę ładowania indukcyjnego,

WiFi a/b/g/n 2,4 GHz i 5 GHz,

Bluetooth 5.0,

NFC,

GPS,

pulsometr i funkcję EKG,

system operacyjny Wear OS z One UI 5 Watch.

Galaxy Watch FE będzie miał też obudowę z aluminium, certyfikaty IP68 i MIL-STD-810H oraz odporność do 5 ATM. Data premiery nie jest jeszcze znana, ale być może trafi on do sprzedaży po lipcowym Galaxy Unpacked.