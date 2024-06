Samsung właśnie zdradził wygląd Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6!

Każdy może popełnić błąd. Tutaj ewidentnie komuś omsknęła się ręka, ponieważ na oficjalnej stronie Samsunga pojawiła się grafika, przedstawiająca nowe składane smartfony producenta z Korei Południowej.

Tak będą wyglądać modele Samsung Galaxy Z Fold 6 i Samsung Galaxy Z Flip 6

Już dość dawno w sieci pojawiły się nieoficjalne rendery Galaxy Z Fold 6 oraz grafiki przedstawiające Galaxy Z Flip 6, jednak teraz przekonaliśmy się, że niezbyt wiernie odwzorowywały one faktyczny design nowych składaków producenta z Korei Południowej.

Na portalu Reddit użytkownik, posługujący się nickiem UnironicallyMe37, udostępnił grafikę promującą następców Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5, która ma pochodzić z oficjalnej strony producenta w Kazachstanie, na co wskazuje adres samsung.kz w prawym dolnym rogu.

źródło: Samsung via Reddit

Widoczną powyżej grafikę można uznać za wiarygodną, ponieważ w ostatnich dniach w sieci pojawiło się kilka zdjęć fragmentów Galaxy Z Fold 6 i pokrywają się one z tym, co przedstawia załączony wyżej render tego modelu.

W oczy rzuca się szczególnie bardzo kanciasta obudowa – Koreańczycy zrezygnowali z zaokrągleń, co niektórym osobom może się spodobać, a innym wręcz przeciwnie. Kwestia gustu. Zauważalny jest też nowy wygląd wyspy z aparatami w Galaxy Z Fold 6 – do tej pory obiektywy nie otaczały aż tak szerokie pierścienie.

W przypadku Galaxy Z Flip 6 zmian konstrukcyjnych jest mniej – właściwie jedyną są płaskie ramki, na dodatek matowe, tak samo jak w Galaxy Z Fold 6. Obaj poprzednicy mieli zaokrąglone i błyszczące obramowanie. Tyle jednak wystarczy, aby dość łatwo było odróżnić poprzednią generację od najnowszej.

Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5 (fot. producenta)

Kiedy premiera?

Chociaż ktoś w Samsungu udostępnił przedwcześnie oficjalne rendery nowych składanych modeli, to oficjalnie nie zapowiedziano jeszcze ich premiery. Spodziewamy się jej jednak już w lipcu, aczkolwiek data pozostaje nieznana. Długo mówiło się o 10 lipca, ale ostatnio pojawiły się informacje o przeniesieniu prezentacji na 24 lipca, co miałoby związek z faktem, że koreański czebol jest jednym z największych sponsorów letnich igrzysk olimpijskich i chce to wykorzystać do promocji nowych składaków.