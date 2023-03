Samsung Galaxy Z Fold z aparatem jak Galaxy S23 Ultra? Nie ma takiej możliwości

Każdy dzień przybliża nas do premiery nowych składanych smartfonów Samsunga. Nic dziwnego, że regularnie pojawiają się nowe, coraz ciekawsze i bardziej obiecujące informacje na ich temat. Najnowsza jest jednak niczym kubeł zimnej wody – renomowane źródło doniosło, że nie ma możliwości, aby Galaxy Z Fold 5 otrzymał taki sam aparat jak Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy Z Fold 5 nie będzie miał aparatu o ultra wysokiej rozdzielczości

Pierwszy Galaxy Fold oferował aparat główny o rozdzielczości 12 Mpix ze zmienną przysłoną (f/1.5 lub f/2.4). Galaxy Z Fold 2 również miał 12 Mpix, ale już ze stałą przysłoną f/1.8, podobnie jak Galaxy Z Fold 3. W ostatnim Galaxy Z Fold 4 Samsung zdecydował się zastosować matrycę ISOCELL GN3 o rozdzielczości 50 Mpix (ponownie z przysłoną f/1.8).

Galaxy Z Fold 4 (fot. Michele Sirignano / Tabletowo.pl)

W styczniu 2023 roku pojawiły się informacje, że Galaxy Z Fold 5 otrzyma aparat z sensorem 108 Mpix i przysłoną f/1.7. I choć to wciąż mniejsza rozdzielczość w porównaniu do Galaxy S23 Ultra, to mimo wszystko oznaczałoby to spory upgrade względem poprzednika. Najnowsze informacje nie są jednak tak optymistyczne.

Jeden z renomowanych informatorów, który w przeszłości przekazał mnóstwo sprawdzonych, przedpremierowych informacji – Ice universe, doniósł dziś, że Galaxy Z Fold 5 zaoferuje podobny aparat jak Galaxy Z Fold 4. Ponadto stwierdził, że jest niemożliwe, aby smartfon został wyposażony w sensor ISOCELL HP2 o rozdzielczości 200 Mpix.

I chociaż Ice universe nie tłumaczy dlaczego, to można podejrzewać, że chodzi o rozmiar. Galaxy Z Fold 4 ma 50 Mpix matrycę ISOCELL GN3 w formacie optycznym 1/1,57″, podczas gdy 200 Mpix sensor ISOCELL HP2 ma format optyczny 1/1,3″. Każdy milimetr jest niezwykle cenny i najwyraźniej aparat o większej niż 50 Mpix rozdzielczości się nie zmieści w Galaxy Z Fold 5. Trzeba bowiem zauważyć, że matryce 108 Mpix Samsunga mają format optyczny zbliżony do ISOCELL HP2.

Przez brak miejsca Galaxy Z Fold 5 otrzyma nie tylko aparat o niższej rozdzielczości

Samsung, gdyby tylko mógł, prawdopodobnie zamontowałby aparat o rozdzielczości 108 czy nawet 200 Mpix w swoim składanym smartfonie. Jego konstrukcja nie umożliwi jednak tylko tego – niedawno dowiedzieliśmy się, że przez brak wystarczającej przestrzeni Galaxy Z Fold 5 nie zaoferuje slotu na rysik S Pen, choć Koreańczycy mieli takie plany.

Samsung jednak z tego nie rezygnuje, ale na razie nie wiadomo, kiedy na rynku pojawi się Galaxy Z Fold z miejscem na stylus. Istnieje kilka sposobów na to rozwiązanie, aczkolwiek producent zdaje się brać pod uwagę tylko jedno – stworzenie wygodnego w użyciu, smuklejszego rysika. Podobno nie chce się zgodzić na zwiększenie grubości urządzenia, czyli drugi sposób.

Premiery Galaxy Z Fold 5 spodziewamy się razem z debiutem Galaxy Z Flip 5 w sierpniu 2023 roku. Ostatnio pojawiły się informacje, że przy okazji Samsung może też zaprezentować nowego Galaxy SmartTaga. Nie zdziwi nas też premiera nowych smartwatchy z serii Galaxy Watch 6.