Kolejna generacja Galaxy Watch przyniesie zmianę, która Wam się spodoba

Od premiery kolejnej serii smartwatchy południowokoreańskiego producenta dzieli nas jeszcze zapewne kilka miesięcy, jednak w sieci już pojawiają się informacje dotyczące Samsunga Galaxy Watch 6. Tym razem chodzi o zmianę, która spodoba się wszystkim użytkownikom, bo w końcu kto nie lubi, gdy urządzenie pracuje dłużej?

Nowy smartwatch to powrót do przeszłości?

Skąd takie pytanie? Wiąże się ono z informacjami na temat nadchodzącego Galaxy Watch 6, które pojawiły się niedawno. Według nich najnowszy smartwatch Samsunga może nawiązywać do jednej z poprzednich generacji, przede wszystkim swoim wyglądem.

Przedpremierowe doniesienia mówią o tym, że producent planuje przywrócić zaokrąglone szkło wraz z premierą Galaxy Watch 6. Jednak nie wiadomo, jak bardzo krawędzie urządzenia zostaną zaokrąglone. Warto przypomnieć, że firma zrezygnowała z tego rozwiązania wraz z premierą Galaxy Watch 3.

Taki zabieg, chociaż jest pewnego rodzajem powrotem do przeszłości, może się podobać i przekonać wielu potencjalnych klientów. Zaprezentowany w zeszłym roku Google Pixel Watch również oferuje zaokrąglone szkło, które wygląda na nim naprawdę dobrze.

Samsung sprawi, że Galaxy Watch będzie działać dłużej

Najnowsze informacje, przekazane przez portal Galaxy Club, potwierdzają, że zaokrąglone szkło nie będzie jedyną nowością w Samsungu Galaxy Watch 6. generacji. Serwis zauważył, że producent certyfikuje akumulatory, które mają zostać przeznaczone dla 40 mm i 44 mm wersji urządzenia. Przy tej okazji warto przypomnieć, że 40 mm Galaxy Watch 5 ma akumulator o pojemności 284 mAh, a wersja z 44 mm kopertą 410 mAh.

Na fotografiach widoczne są dwie baterie, które noszą kody produktów EB-BR935ABY i EB-BR945ABY. Chociaż zdjęcia nie są najlepszej jakości, to jednak można zauważyć pojemność akumulatorów. Jeśli te informacje okażą się prawdą, to 40 mm i 44 mm wersja Galaxy Watch 6 będzie oferować pojemność baterii odpowiednio 300 mAh oraz 425 mAh.

akumulatory, które mają pojawić się w Galaxy Watch 6 40mm oraz 44mm (źródło: Galaxy Club)

Co prawda nie jest to duży wzrost w porównaniu z poprzednią generacją, niemniej jednak każda zmiana związana ze zwiększeniem pojemności akumulatora powinna cieszyć użytkowników. Z niecierpliwością czekamy na kolejne informacje dotyczące nowej serii smartwatchy południowokoreańskiego producenta. Być może to nie wszystkie nowości, jakie przygotował.