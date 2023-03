The Last of Us Part 1 – wymagania PC, czyli jaka karta wariacie?

The Last of Us to zdecydowanie jedna z najbardziej udanych gier, jaka wyszła na konsole Sony PlayStation – na jej podstawie stworzono nawet serial HBO. Sony jednak najwyraźniej chce dotrzeć do jeszcze szerszej publiki, wydając pierwszą część gry na komputery osobiste. Właśnie poznaliśmy wymagania sprzętowe tytułu – jakiej karty graficznej i procesora potrzebujemy?

Wymagania The Last of Us Part 1 na PC. Jaka karta graficzna na minimalnych ustawieniach?

Wymagania sprzętowe gier komputerowych stale rosną. Nikogo nie powinno to dziwić, ponieważ producenci starają się ulepszać efekty graficzne tak, aby były jak najbardziej realistyczne. Powszechnie stosowane są technologie typu ray tracing, a i rozdzielczości tekstur rosną – bo przecież na popularności zyskują monitory 1440p oraz 4K.

Nie inaczej jest w przypadku The Last of Us Part 1 na komputery osobiste. Do podstawowej rozgrywki, na niskich ustawieniach graficznych przy rozdzielczości 720p i 30 FPS, będzie potrzebny procesor AMD Ryzen 5 1500X lub Intel Core i7-4770K połączony z kartą graficzną AMD Radeon RX 470 w wersji z 4 GB pamięci VRAM bądź GeForce GTX 970 albo GTX 1050 Ti – także z 4 GB.

Karty te mają już za sobą lata świetności – zostały wydane przeszło 5 lat temu, a w tych czasach nie należały do najmocniejszych układów (no, poza GTX 970, który miał premierę w drugiej połowie 2014 roku, i wtedy był to jeden z najlepszych wyborów do gier). Do tego potrzebujemy co najmniej 16 GB RAM, 100 GB miejsca na dysku SSD i Windowsa 10 64 bit w wersji 1909 lub nowszej.

Aby zagrać w The Last of Us Part 1 na wysokich ustawieniach w rozdzielczości 1080P przy 60 FPS, potrzebujemy z kolei Ryzena 5 3600X lub i7-8700 oraz Radeona RX 6600 XT albo… nieistniejący układ RX 5800 XT – chociaż tu najpewniej chodzi o RX’a 5700 XT. W stajni NVIDII to RTX 2070 Super i RTX 3060 (8 GB) pozwolą na uzyskanie takich ustawień.

Ci, którzy chcą pograć w The Last of Us Part 1 na PC w wyższej jakości, muszą mieć naprawdę dobry komputer

Do wygodnej rozgrywki w 1440P przy 60 FPS na ustawieniach wysokich będzie potrzeba Ryzena 5 5600X lub i7-9700K połączonego…. z GeForce RTX 2080 Ti albo Radeon RX 6750 XT i 32 GB pamięci RAM. Natomiast The Last of Us Part 1 w ustawieniach 4K przy detalach ultra będzie wymagał procesora AMD Ryzen 9 5900X/Intel Core i5-12600K zestawionego z kartą GeForce RTX 4080 lub AMD Radeon RX 7900 XT, które kosztują odpowiednio 7 i 5 tysięcy złotych. Chociaż należy zaznaczyć, że by uzyskać 60 FPS w przypadku tego Radeona, trzeba będzie się posiłkować technologią FSR na presecie Quality.

Jak widać, wymagania nie są niskie – trzeba przygotować naprawdę mocny sprzęt. Premiera The Last of Us Part 1 na komputery osobiste już 28 marca 2023 roku.