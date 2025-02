Samsung wprowadzi małe, ale znaczące zmiany w swoich składanych smartfonach

Koreańczycy pracują w pocie czoła nad kolejną generacją składanych smartfonów, które zaprezentują oficjalnie za mniej niż pół roku. Dowiedzieliśmy się, że wprowadzą do Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7 sporo zmian. I choć nie będą one rewolucyjne, to pozytywnie wpłyną na komfort korzystania z urządzeń.

Co Samsung zmieni w Galaxy Z Fold 7?

Ptaszki ćwierkają, że nowy Galaxy Z Fold będzie bazował na Galaxy Z Fold Special Edition, ponieważ podobnie jak on zaoferuje 6,5-calowy wyświetlacz na zewnątrz i 8-calowy wewnątrz. Jest też mowa o tym, że Galaxy Z Fold 7 obsłuży mniej funkcji rysika S Pen lub nawet całkowicie straci wsparcie dla niego.

Według branżowego informatora, nowy Galaxy Z Fold nie będzie znacząco różnił się wizualnie od Galaxy Z Fold 6 – ma mieć tak samo płaskie krawędzie i podobnie wyglądające aparaty, aczkolwiek w głównym może znaleźć się matryca o rozdzielczości 200 Mpix (kolejne podobieństwo do Galaxy Z Fold Special Edition).

Przywoływany informator twierdzi jednak, że ekrany w Galaxy Z Fold 7 mają cechować się „wysoką efektywnością”, co w praktyce przełoży się na mniejszy pobór energii i tym samym dłuższy czas pracy na pojedynczym ładowaniu – jest mowa o nawet 55 dodatkowych minutach, co jest naprawdę dużą wartością. Szczególnie że na pokładzie znajdzie się prądożerny SoC Snapdragon 8 Elite for Galaxy.

Co Samsung zmieni w Galaxy Z Flip 7?

Następca Galaxy Z Flip 6, podobnie jak sukcesor Galaxy Z Fold 6, również zostanie wyposażony w większe i efektywniejsze energetycznie wyświetlacze. Galaxy Z Flip 7 zaoferuje 6,85-calowy ekran wewnętrzny i ~4-calowy na zewnątrz (vs 6,7 i 3,4 cala w poprzedniku). Co ciekawe, miejsce zgięcia ma być mniej widoczne niż w nowym Foldzie. Może mieć to związek z zastosowaniem nowego szkła.

Ponadto Galaxy Z Flip 7 zaoferuje technologię ProScaler i nową generację ProVisual Engine oraz szybsze ładowanie przewodowe, choć wciąż z mocą 25 W. Na jego pokładzie znajdzie się też większa komora parowa – obok procesora Exynos 2500, w który Samsung wyposaży nowego Flipa.

Pojawiły się również obiecujące informacje na temat cen Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7.

Są też nowe wieści o podwójnie składanym smartfonie Samsunga

Informator zdradził także co nieco na temat pierwszego składanego smartfona Samsunga z dwoma zawiasami. Wszystkie jego krawędzie będą płaskie, a miejsca zgięcia ekranu mają cechować się podobną widocznością jak fałda w Galaxy Z Fold 6.

Dowiedzieliśmy się również, że w aktualnym prototypie aparaty są umieszczone w centralnej części smartfona i otaczają je podobne pierścienie jak w Galaxy Z Fold 7. Masowa produkcja tego modelu rozpocznie się jednak dopiero pod koniec sierpnia, a na dodatek dostępność ma być ograniczona do wybranych krajów.