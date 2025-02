Google udostępnia płatną funkcję Gemini za darmo

Google aktualizuje swojego bota sztucznej inteligencji. Użytkownicy darmowej wersji Gemini zyskują teraz dostęp do funkcji dotychczas dostępnej w ramach subskrypcji Advanced.

Płatna funkcja Gemini stała się darmowa

Google aktualizuje możliwości bota Gemini. Tym razem zmiany można zauważyć w uprawnieniach użytkowników, którzy mogą już przesyłać pliki i prosić sztuczną inteligencję o ich przeanalizowanie. Wcześniej funkcja ta była dostępna w ramach płatnej wersji Gemini Advanced.

Aby skorzystać z najnowszej opcji, wystarczy otworzyć aplikację Gemini na smartfonie lub tablecie i upewnić się, że wybranym z listy modelem jest Flash 2.0, a następnie w lewym dolnym rogu kliknąć w plusik. Z rozwijanej listy należy wybrać źródło, z którego chcemy dodać plik. Do wyboru mamy: aparat, galerię, pliki oraz dysk Google. Po odnalezieniu odpowiedniego pliku możemy przesłać go do bota i poprosić o przeanalizowanie oraz zadać kilka pytań na temat przekazanej treści. Na ten moment funkcja nie działa poprzez stronę internetową.

Możliwość przesyłania plików w aplikacji Gemini (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Co ciekawe, na stronie pomocy Google nadal widnieje zapis, że do działania tej opcji konieczne jest posiadanie płatnej wersji Advanced. Wśród ograniczeń technologiczny gigant wspomina o możliwości przesłania maksymalnie 10 plików w jednym czasie, a każdy z nich nie może przekraczać 100 MB. Można też przesłać jeden folder z kodem, zawierający do 1000 plików o rozmiarze 100 MB każdy. Obsługiwane pliki to: TXT, C, CPP, PY, JAVA, PHP, SQL i HTML, DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP, HWPX, CSV, TSV, XLS, XLSX, a także dokumenty i arkusze stworzone w narzędziach Google.

Bot Gemini Advanced z funkcją zapamiętania rozmowy

Google rozszerzyło też funkcjonalność płatnej wersji Gemini Advanced. Bot może zapamiętać wcześniej przeprowadzone rozmowy, a subskrybenci zyskują możliwość przywoływania poprzednich pogadanek z botem. Dzięki temu nie trzeba każdej rozmowy zaczynać od początku.

Bot, otrzymując nowe pytania na wcześniej poruszane tematy, może odwoływać się do poprzednich rozmów, podsumowywać wcześniej prowadzone dyskusje czy używać ich jako źródło. Funkcja jest póki co wdrażana do angielskiej wersji subskrypcji Advanced dostępnej za pośrednictwem Google One AI Premium. Użytkownik, który ma już dostęp do nowej opcji, może zdecydować, czy chce z niej korzystać, a także usuwać poprzednie rozmowy.

Jak zaznacza Android Authority, wdrażana funkcja w Gemini przewyższa możliwości bota ChatGPT. Choć twór OpenAI obsługuje już pamięć, nie jest obecnie w stanie przywoływać starszych rozmów.