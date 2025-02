Blisko 3 miliardy złotych. Microsoft potwierdza inwestycje w Polsce

Premier Donald Tusk ma za sobą kolejne spotkanie z kierownictwem amerykańskiego przedsiębiorstwa technologicznego. Tym razem był to Microsoft, który podzielił się planami zakładającymi inwestycje sięgające blisko 3 miliardy złotych już do końca przyszłego roku. Główne role odgrywają tu chmura i sztuczna inteligencja.

Premier Donald Tusk spotyka się z technologicznymi gigantami

Trwa seria spotkań polskiego premiera z przedstawicielami amerykańskich koncernów technologicznych. W ubiegłym tygodniu Donald Tusk spotkał się z szefem firmy Google, Sundarem Pichaiem, czego owocem było podpisanie memorandum o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w energetyce i cyberbezpieczeństwie, a także zapowiedź inwestycji 5 milionów dolarów w szkolenia Polaków z zakresu cyfrowych kompetencji.

Szczególnie kwota ta spotkała się z szyderczym odbiorem, ale okazuje się, że to tylko początek. W poniedziałek, 17 lutego 2025 roku, Donald Tusk zapowiedział kolejne, tym razem zdecydowanie większe inwestycje w Polsce. Ogłoszenie padło po spotkaniu premiera z wiceprezesem Microsoftu, Bradem Smithem.

Microsoft zainwestuje 700 milionów dolarów w Polsce

Do 2026 roku Microsoft zainwestuje w Polsce 700 milionów dolarów (co po obecnym kursie przekłada się na blisko 3 miliardy złotych). Pieniądze te zostaną przeznaczone na wzrost mocy obliczeniowych, jakimi dysponuje chmurowa infrastruktura amerykańskiego giganta w naszym kraju. Przede wszystkim (ale nie tylko) dodatkowa moc ma zostać wykorzystana do zwiększenia cyberbezpieczeństwa w Polsce, we współpracy z polskimi siłami zbrojnymi, jak czytamy w komunikacie PAP.

Jest to kontynuacja inwestycji, których pierwsza faza zakończyła się w 2023 roku – wówczas Microsoft ogłosił partnerstwo z Operatorem Chmury Krajowej i przeznaczył na ten cel okrągły miliard dolarów.

– Zakładamy, [że] ta inwestycja powinna osiągnąć skalę dużo większą w zakresie efektów. Tysiące polskich uczonych, menedżerów, startupów, będzie miało dostęp do najnowszych narzędzi. Mówimy tu o chmurze, centrach danych, sztucznej inteligencji – dodał premier Donald Tusk podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. – [To inwestycja] w naszą przyszłość, nasze bezpieczeństwo, w naszych młodych, w nasze startupy, w naszych uczonych.

Poza firmami Google i Microsoft premier Donald Tusk prowadzi także rozmowy z kilkoma innymi, wśród których znajdują się IBM i Amazon. Niewykluczone więc, że już niebawem usłyszymy zapowiedzi kolejnych inwestycji.