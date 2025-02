Samsung nie ma litości. Po Galaxy S25 Ultra przyszedł czas na Galaxy Z Fold 7

Panuje ogólne przekonanie, że nowszy produkt jest lepszy od starszego. Wielokrotnie przekonaliśmy się jednak o tym, że to wcale nie jest regułą. W przypadku nowego smartfona Samsung znów zrezygnuje z części funkcjonalności rysika S Pen, podobnie jak w Galaxy S25 Ultra, aczkolwiek w innym celu.

Samsung Galaxy Z Fold 7 obsłuży mniej funkcji rysika S Pen

Dodanie obsługi rysika S Pen do Galaxy Z Fold 3 w 2021 roku znacząco rozszerzyło funkcjonalność urządzenia – szczególnie mogą to doceniać użytkownicy, którzy intensywnie wykorzystują smartfon do pracy. Pomimo upływu lat i licznych nieoficjalnych doniesień, producent do tej pory nie zdołał wygospodarować miejsca w obudowie na stylus.

Teraz szanse na to spadły już do zera, ponieważ zamiast ułatwić życie użytkownikom, Koreańczycy (podobno) zdecydowali się zabrać im dostęp do przynajmniej części dostępnych funkcji rysika S Pen. Informator, posługujący się na platformie X nickiem kro, przekazał bowiem, że Galaxy Z Fold 7 jest najsmuklejszym Foldem w historii dzięki „degradacji” S Pena.

Wygląda zatem, że będziemy mieli do czynienia z „powtórką z rozrywki”, gdyż na podobny krok zdecydowano się już w przypadku Galaxy S25 Ultra – smartfon nie obsługuje gestów powietrznych i funkcji zdalnego sterowania, ponieważ S Pen pozbawiono modułu Bluetooth. Producent tłumaczy to (rzekomym) faktem, że mało kto z nich korzysta.

W przypadku Galaxy Z Fold 7 argumentem może być „korzyść” w postaci odchudzenia konstrukcji, aczkolwiek nie wiadomo, czy Koreańczycy będą otwarcie o tym mówić. W końcu w ten sposób ujawniliby zmniejszenie wachlarza dostępnych funkcji (lub w najgorszym scenariuszu nawet całkowite pozbawienie obsługi stylusa jak w Galaxy Z Fold Special Edition), a to mogłoby zostać źle odebrane przez klientów.

Są też nowe informacje na temat podwójnie składanego smartfona Samsunga

Inny branżowy informator, Ross Young, udostępnił natomiast informacje na temat ekranów w dwóch nowych składanych smartfonach producenta z Korei Południowej. Według niego Galaxy Z Fold 7 otrzyma ekran zewnętrzny o przekątnej 6,49 cala.

Identyczny wyświetlacz ma mieć na zewnątrz również podwójnie składany model, który podobno będzie nazywał się Galaxy G. Wskazuje to, że w przeciwieństwie do Huawei Mate XT może zatem otrzymać dwa ekrany, gdyż wewnętrzny ma składać się do środka (właśnie w kształt litery „G”). Ross Young przekazał, że jego przekątna po rozłożeniu wyniesie 10 cali.