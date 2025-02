Gmail ułatwi opłacanie rachunków

Google ogłosiło nową funkcję, jaka z czasem ma trafić do Gmaila. Dzięki niej użytkownicy w szybki sposób poznają najważniejsze informacje o rachunkach do opłacenia, a także szybko ustawią przypomnienie o terminie spłaty.

Poczta Gmail ułatwia naszą codzienność

Gmail to jedno z najpopularniejszych narzędzi technologicznego giganta. Nie dziwi więc fakt, że Google nieustannie stara się spełniać oczekiwania użytkowników i rozszerzać funkcjonalność poczty. Od dłuższego czasu przedsiębiorstwo pracuje nad coraz bardziej zaawansowanymi opcjami, opartymi o sztuczną inteligencję.

W ciągu ostatniego roku zaanonsowano m.in. „Pomóż mi pisać” (ang. Help me write), dzięki której AI wspiera w szybkim stworzeniu maila w Gmailu, a także „Polish”, czyli opcję wprowadzającą poprawki do opracowanej wiadomości. Google walczy też ze spamem i oszustwami w poczcie – sztuczna inteligencja ma wreszcie stać się skutecznym blokerem dla niechcianych wiadomości.

Technologiczny gigant opracował też nowe karty podsumowania w Gmailu widoczne w górnej części wiadomości mailowej. Zgromadzono tam najważniejsze informacje na temat śledzonych zamówień, zaplanowanych wydarzeń, podróży czy rezerwacji. Opcje te są dostępne za pośrednictwem aplikacji poczty na urządzeniach mobilnych z iOS i Androidem. Teraz ogłoszono, że funkcjonalność ta powiększa się o kategorię rachunków.

Google zapowiada nową funkcję w aplikacji Gmail

Użytkownicy otrzymujący rachunki na pocztę Gmail mogą teraz w łatwy sposób przeglądać podsumowanie, informacje o płatności oraz otrzymują skrót do możliwości zapłacenia rachunku. Ponadto, bezpośrednio w karcie podsumowania, znalazło się miejsce dla funkcji dodawania przypomnienia w Google Tasks na temat koniecznej do wykonania transakcji.

Funkcja póki co została udostępniona w ramach Rapid Release i Scheduled Release na urządzeniach mobilnych z Androidem i systemem iOS. Jak wynika z komunikatu opublikowanego w ramach Workspace Updates, nowa usługa zostanie skierowana zarówno do użytkowników Google Workspace i subskrybentów usługi Google Workspace Individual, jak i użytkowników z osobistymi kontami Google.

Karta podsumowania rachunku otrzymanego na Gmaila (źródło: Google)

Portal Phone Arena zaznacza, że Google może wkrótce wprowadzić kartę podsumowania o nazwie „Happening Soon”. Prawdopodobnie zostaną w niej zgromadzone informacje z wszystkich, bieżących kart podsumowań wraz z datami.