Samsung Galaxy Z Fold 4 może otrzymać dwustronny czytnik linii papilarnych

Dopiero co mamy za sobą premierę najnowszych, składanych smartfonów Samsunga, a już zaczynają się plotki o kolejnej generacji. Najnowsze informacje wskazują, że większy ze składaków – Samsung Galaxy Z Fold 4 – może otrzymać dwustronny skaner linii papilarnych.

Składaki Samsunga sprzedają się świetnie

Niedawno pisaliśmy, że najnowsza generacja składanych urządzeń koreańskiego producenta sprzedaje się nadzwyczaj dobrze. Ostatni komunikat Samsunga mówi, że do tej pory w Korei zostało sprzedanych ponad milion sztuk Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3.

Samsung Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 (fot. Tabletowo.pl)

Są to dane dotyczące rynku Koreańskiego, ale nie można jednak przejść obok takich liczb obojętnie. Na globalne dane sprzedaży musimy jeszcze poczekać, ale wszystko wskazuje na to, że składane smartfony przekonują do siebie coraz większą liczbę osób.

Nic w tym dziwnego – są to naprawdę świetne urządzenia, które pod każdym względem przyniosły poprawę w stosunku do swoich poprzedników. To, że obecna generacja sprzedaje się tak dobrze, może dać producentowi dodatkowej motywacji do tego, aby przyszłe modele były jeszcze lepsze. Jedną z nowości ma być przeprojektowany czytnik biometryczny.

Samsung Galaxy Z Fold 4 z dwustronnym czytnikiem linii papilarnych

Spekulowano, że Samsung Galaxy Z Fold 3 otrzyma zaszyty pod ekranem skaner odcisków palców. Samsung zdecydował się jednak, na umieszczenie go z boku urządzenia, co nie do końca okazało się fortunne – Andrzej w swojej recenzji pisał:

Gdyby był przesunięty bardziej w dół, można by go wygodnie używać zarówno, gdy Galaxy Fold 3 jest zamknięty, jak i otwarty, jednak w takiej pozycji wymaga sporej gimnastyki, bardzo długich palców, albo jednego i drugiego.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Koreański producent najwyraźniej zdaje sobie z tego sprawę, że mógł rozwiązać to w lepszy sposób. Tym bardziej, że w wielu swoich klasycznych smartfonach stosuje sprawdzone rozwiązanie – czytnik ukryty pod wyświetlaczem.

W związku z tym, Samsung planuje przeprojektowanie tego elementu w nadchodzącym, dużym składaku. Redakcja LetsGo Digital dotarła do nowego patentu, który sugeruje, że Samsung Galaxy Z Fold 4 dostanie dwustronny czytnik linii papilarnych ukryty pod ekranem.

(źródło: LetsGo Digital)

Dokument opisuje nie tylko nowe rozwiązanie, ale również przywołuje problem jaki niesie za sobą czytnik pod ekranem. Doskonale wiadomo, że składane smartfony korzystają z elastycznych ekranów, które są dość podatne na wgniecenia. W związku z tym, powstaje prawdopodobieństwo, że w miejscu ulokowania czytnika użytkownicy dorobiliby się solidnych wgłębień na ekranie, które będą wyglądać fatalnie.

Południowokoreański producent wymyślił rozwiązanie polegające na tym, aby jeden sensor mógł przetworzyć linie papilarne zarówno od strony ekranu zewnętrznego, jak również ekranu wewnętrznego. W ten sposób możliwe będzie odblokowanie smartfona przy pomocy odcisku palca niezależnie od tego, czy jest on złożony, czy rozłożony. Dodatkowo ma w znaczącym stopniu zminimalizować ryzyko powstawania wgnieceń ekranu.

(źródło: LetsGo Digital)

Powiem szczerze, że brzmi to świetnie, ale pamiętajmy, że to patent opisujący prototypowe rozwiązanie. Nie ma pewności, że w finalnym produkcie znajdziemy tego typu technologię. Jednocześnie należy zauważyć, że dokumentacja jest nad wyraz szczegółowa i oprócz opisów, porusza również problematykę zagadnienia – może się okazać, że to coś więcej niż tylko pierwszy szkic.

W przyszłym roku i taniej

Premiera obecnej generacji składanych Samsungów miała miejsce niespełna dwa miesiące temu. Pogłoski mówią, że ich następcy powinni zadebiutować po kolejnych 10 miesiącach, a więc trzymając się dość standardowego cyklu wydawniczego – nowa generacja co rok.

Jednocześnie mówi się o tym, że może zostać utrzymany trend cenowy, a więc przyszłoroczne urządzenia powinny być tańsze, niż ich tegoroczne odpowiedniki. Wszystko za sprawą tego, że Samsung wciąż optymalizuje proces produkcyjny, a co za tym idzie, w efekcie możliwe jest zbicie półkowej ceny.

Mam nadzieję, że Samsung Galaxy Fold 4 otrzyma to, co najlepsze. To smartfon, który zasługuje na to, aby być naszpikowany najlepszą możliwą technologią. O nowym czytniku linii papilarnych już wiemy, czekam więc z niecierpliwością na to, aby kolejna generacja otrzymała odpowiedniej jakości aparat ukryty pod ekranem. Ten obecny to kiepski żart, ale niewykluczone, że Samsung zachęcony wynikami sprzedaży sprawi, że Galaxy Z Fold 4 będzie bezkompromisowy i nie da konkurentom żadnych szans.