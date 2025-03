Samsung powiększy baterię w Galaxy Z Flip 7. Konkurencja nie ma się czego obawiać

Jeżeli nie robisz kroku do przodu, to się cofasz. Rozumie to Samsung wciąż ulepszający składane smartfony. Jest jednak kwestia problematyczna dla koreańskiego producenta – rywale planują zrobić dwa kroki wprzód.

Jak rozwijały się akumulatory w serii Galaxy Z Flip?

Przez pierwsze trzy generacje składanych smartfonów z klapką, Samsungowi niespecjalnie spieszyło się poprawiać parametry używanego akumulatora. Przyznam, że niespecjalnie mnie to zaskakuje – aż do 2022 roku producent nie musiał przejmować się konkurencją, więc stosował dwa ogniwa o łącznej pojemności 3300 mAh jeszcze w Galaxy Z Flip 3.

Wraz z Galaxy Z Flip 4 nadeszła zmiana na lepsze – akumulator urósł do 3700 mAh, choć na rynek wchodził już Huawei P50 Pocket z ogniwem 4000 mAh czy Oppo Find N2 Flip – 4300 mAh. O dziwo Smasung nie przejął się tym i Galaxy Z Flip 5 nie został ulepszony w tym zakresie. Ostatnim urządzeniem w serii jest aktualnie Galaxy Z Flip 6 – tym razem już z akumulatorem 4000 mAh. Co natomiast przyniesie przyszłość?

Samsung Galaxy Z Flip 7 z większą baterią

Jak podaje serwis Galaxy Club, Samsung Galaxy Z Flip 7 zostanie wyposażony w dwa ogniwa – jedno o pojemności 1189 mAh i drugie, większe – 2985 mAh, co przekłada się na łączną wartość 4174 mAh. W przypadku poprzednika łączna pojemność ogniw, wynosząca 3887 mAh, była podawana w specyfikacji jako 4000 mAh. Można zatem spodziewać się, że „siódemka” będzie mogła pochwalić się w specyfikacji akumulatorem o pojemności 4300 mAh.

Pytanie tylko, czy w 2025 roku tyle wystarczy, aby zaoferować godny czas pracy. Xiaomi Mix Flip 2, który ma trafić na rynek w tym roku, może otrzymać ogniwa o łącznej pojemności ok. 5000 mAh. Większy akumulator znajdziemy też w chociażby w Inifinix Zero Flip, który – choć nie jest flagowym składakiem – może pochwalić się wartością na poziomie 4720 mAh.

Na szczęście nie zapowiada się również, aby skromne ulepszenie baterii sprawiło, że Galaxy Z Flip 7 znajdzie się na końcu stawki. Niewykluczone, że nadchodzące składane Motorole z serii Razr 60 nie będą oferować większych ogniw (dla przypomnienia, Razr 50 Ultra ma akumulator 4000 mAh, a Razr 50 – 4200 mAh). Innym smartfonom, pokroju niedawno zaprezentowanemu ZTE Nubia Flip 2, do szczęścia również wystarcza 4300 mAh.

Na potwierdzenie tych słów przyjdzie nam poczekać do następnego Galaxy Unpacked, które powinno odbyć się za kilka miesięcy.