Lenovo „przegięło” – te laptopy pokazują potęgę technologii XXI wieku

Lenovo po raz kolejny pokazuje, że jest otwarte na innowacyjne, nieszablonowe rozwiązania, które mogą zwiększyć potencjał i możliwości laptopów. Po Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable chiński gigant zaprezentował na targach MWC 2025 trzy kolejne oryginalne konstrukcje.

Lenovo Yoga Solar PC Concept – laptop z panelami słonecznymi

Lenovo Yoga Solar PC Concept to „proof of concept” – laptop z panelami słonecznymi na zewnętrznej stronie pokrywy. Producent podaje, że współczynnik konwersji jest jednym z najwyższych w branży i wynosi ponad 24% dzięki zastosowaniu technologii „Back Contact Cell”, która przenosi wsporniki montażowe i linie siatki na tył ogniw słonecznych, maksymalizując aktywną absorpcję.

Lenovo Yoga Solar PC Concept (źródło: Lenovo)

Z kolei system Dynamic Solar Tracking stale mierzy prąd i napięcie panelu słonecznego, współpracując z systemem Solar-First Energy, aby automatycznie dostosowywać ustawienia ładowarki. Ma to na celu nadanie priorytetu wysyłaniu zebranej energii do systemu, co pomaga zapewnić maksymalną oszczędność energii i stabilność systemu niezależnie od natężenia światła.

Według zapewnień producenta w ciągu 20 minut można uzyskać energię wystarczającą na godzinę odtwarzania wideo. Ponadto panel jest w stanie generować energię również w sytuacji, gdy światła jest mniej, aby podtrzymać ładowanie akumulatora, kiedy komputer jest w stanie bezczynności.

Równocześnie Chińczycy zaprezentowali Solar Power Kit for Yoga (to również „proof of concept”), czyli składane na pół jak książka i przenośne panele słoneczne, wykorzystujące technologię śledzenia maksymalnego punktu mocy (MPPT) w celu maksymalizacji konwersji energii słonecznej. Integralną częścią zestawu jest powerbank (o nieokreślonej pojemności), lecz za pomocą paneli można też ładować inne urządzenia (z wykorzystaniem kabla USB-C).

Solar Power Kit for Yoga (źródło: Lenovo)

Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept – laptop ze składanym ekranem

Chińczycy zaprezentowali też laptop z rozkładanym wyświetlaczem OLED. Złożony cechuje się rozdzielczością tylko 13 cali, natomiast po rozłożeniu zmienia się w ogromny, bo aż 18,1-calowy ekran, który daje bardzo dużo możliwości.

Lenovo ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept (źródło: Lenovo)

Urządzenie zostało wyposażone również w procesor Intel Core Ultra 7 oraz 32 GB RAM LPDDR5X i dysk PCIe SSD, a także porty Thunderbolt 4 i czytnik linii papilarnych. Nie należy jednak przywiązywać szczególnej uwagi do tej specyfikacji, ponieważ to sprzęt koncepcyjny, podobnie jak Yoga Solar PC Concept i Solar Power Kit for Yoga – producent nie zadeklarował rozpoczęcia sprzedaży tych sprzętów.

Lenovo ThinkBook 3D Laptop Concept – laptop wyświetlający obraz 3D bez potrzeby zakładania okularów

Lenovo przywiozło na targi MWC 2025 również koncepcyjny laptop ThinkBook 3D Laptop Concept, w którym wykorzystano rozwiązanie o nazwie Directional Backlight 3D, umożliwiające płynne przełączanie się pomiędzy trybami 2D i 3D. Ekran w tym laptopie cechuje się rozdzielczością 3200×200 pikseli i obsługą 100% palety DCI-P3. Według producenta sprzęt ten mógłby być idealny dla projektantów, inżynierów i profesjonalistów z branży medialnej, pracujących nad złożonymi projektami wizualnymi.

Lenovo ThinkBook 3D Laptop Concept (źródło: Lenovo)

Również w tym przypadku producent nie zapowiedział wprowadzenia tego urządzenia do sprzedaży.