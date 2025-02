Motorola Razr 60 Ultra pokazała się światu. Zaskoczyła? No, nieszczególnie

W sieci pojawiły się rendery zdradzające wygląd smartfona Motorola Razr 60 Ultra (a właściwie Razr+ 2025 – pod taką nazwą będzie występować na rynku północnoamerykańskim). Osoby, które liczyły na wizualną rewolucję, będą zawiedzione.

Czy tak będzie wyglądać Motorola Razr 60 Ultra?

Jeśli rendery opublikowane przez serwis Android Headlines rzeczywiście przedstawiają smartfon Motorola Razr 60 Ultra, to… będzie on wyglądać praktycznie dokładnie tak samo jak Motorola Razr 50 Ultra. I nie ma w tym w sumie nic złego, bo topowy składak Chińczyków z ubiegłorocznej oferty prezentuje się niczego sobie, a ekran zewnętrzny wypełnia niemal całą pokrywę, zostawiając tylko odrobinę miejsca aparatom. Przy braku rewolucyjnych zmian projektowych nie bardzo jest więc nawet przestrzeń do poprawy.

Motorola Razr 60 Ultra (źródło: Android Headlines)

Zresztą różnic w ogóle może być niewiele. Z przecieków wynika, że model Razr 60 Ultra zachowa też rozmiar wewnętrznego wyświetlacza (6,9 cala) i akumulator o pojemności 4000 mAh, a do tego wciąż będzie miał 12 GB RAM. Co więc się zmieni?

Jedna duża zmiana i… nic poza tym?

Największą zmianą ma być zainstalowanie w środku procesora Qualcomm Snapdragon 8 Elite. To coś, co warto podkreślić nie tylko dlatego, że mówimy o przejściu na nowszy chipset (to całkiem typowe), ale też ze względu na fakt, że Motorola ma postawić na topowy układ SoC, a nie któryś z uboższych wariantów (dla porównania Razr 50 Ultra wykorzystywał Snapdragona 8s Gen 3, a nie mocniejszego Snapdragona 8 Gen 3).

A tak wygląda ubiegłoroczna Motorola Razr 50 Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo)

Kasia, która testowała u nas model Motorola Razr 50 Ultra, przyznała mu notę 8,8 w 10-stopniowej skali. Doceniła wiele jego aspektów, narzekając jedynie na detale, takie jak brak ultraszerokokątnego obiektywu czy nagrzewanie urządzenia podczas nagrywania wideo. Z pewnością więc dobrze byłoby zobaczyć jakieś zmiany w tym zakresie. Na razie jednak nic nam na ten temat nie wiadomo.

A kiedy odbędzie się premiera? To kolejna niewiadoma, ale ponoć ma nastąpić bardzo, bardzo szybko. Przypomnę, że seria Motorola Razr 50 zadebiutowała na rynku pod koniec czerwca 2024 roku. Niemniej gotowe rendery pozwalają spodziewać się, że Sześćdziesiątki zostaną zaprezentowane przed upływem okrągłego roku.