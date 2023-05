Motorola wprowadza na rynek dwa nowe smartfony. Co oferują?

Motorola nie zważa, że jest majówka i wiele osób myśli o grillu oraz kiełbasie, a nie o nowych smartfonach. Producent ogłosił dziś premierę dwóch nowych modeli – moto g 5G (2023) i moto g stylus (2023). Co oferują, od kiedy będą dostępne w sprzedaży i za ile?

Motorola moto g 5G (2023) – specyfikacja

Smartfon ma 6,5-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli (269 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i procesor Qualcomm Snapdragon 480+ z modemem 5G oraz 4 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej z możliwością dołożenia karty microSD (do nawet 1 TB). Całość zasili akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 15 W przez port USB-C (USB 2.0; producent nie dodaje jednak ładowarki w zestawie).

Motorola moto g 5G (2023) zaoferuje swoim właścicielom również aparat 8 Mpix (f/2.0; 1,12 µm) na przodzie i dwa aparaty na tyle: główny 48 Mpix (f/1.7) z PDAF i 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Ponadto na pokładzie tego smartfona znajdują się czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), głośniki stereo z Dolby Atmos i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz moduł eSIM.

Motorola moto g 5G (2023) fabrycznie pracuje na systemie Android 13, ma wymiary 163,94×74,98×8,39 mm i waży 189 gramów. Warto też wspomnieć, że smartfon nie ma NFC, ale za to jego konstrukcja jest odporna na przypadkowe zachlapania.

Motorola moto g stylus (2023) – specyfikacja

Ta Motka również ma 6,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli (proporcje 20:9), ale w tym modelu jest on w stanie odświeżać obraz z niższą częstotliwością – 90 Hz. Można natomiast go także obsługiwać za pomocą rysika, na który producent przewidział miejsce w obudowie urządzenia.

Sercem Motoroli moto g stylus (2023) jest procesor MediaTek Helio G85, który współpracować będzie z 4 GB RAM. Pamięć wewnętrzna ma z kolei pojemność 64 GB i da się ją rozszerzyć za pomocą karty microSD (do nawet 1 TB). Smartfon fabrycznie ma wgrany system Android 13, a całość zasili akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla 15 W ładowania przez port USB-C (USB 2.0). Co ciekawe, do tego modelu producent doda już ładowarkę (aczkolwiek nie wiadomo, o jakiej mocy).

Motorola moto g stylus (2023) ma też 8 Mpix (f/2.0; 1,2 µm) aparat na przodzie i dwa aparaty na tyle: 50 Mpix (f/1.8) i 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro, a także czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dwa głośniki z Dolby Atmos i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Na pokładzie urządzenia brak zaś modułu NFC.

Motorola moto g stylus (2023) ma wymiary 162,89×74,08×9,19 mm i waży 195 gramów. Jej konstrukcja, podobnie jak moto g 5G (2023), też jest odporna na przypadkowe zachlapania.

Ceny, dostępność nowych smartfonów Motoroli

Motorola moto g 5G (2023) będzie dostępna w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych od 25 maja 2023 roku w sugerowanej cenie 249,99 dolarów (równowartość ~1045 złotych). Motorola moto g stylus (2023) trafi do sklepów wcześniej – już 5 maja 2023 roku, w których ma być sprzedawana od 199,99 dolarów (~835 złotych).

Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności tych nowych Motek poza Ameryką Północną – wiemy tylko, że w Kanadzie moto g 5G 2023 zadebiutuje w nadchodzących miesiącach.