Samsung Galaxy Watch Ultra 2 i Galaxy Watch 8 Classic za pasem. Mamy dobrą wiadomość

Podobno premiera Samsunga Galaxy Watch Ultra 2 jest tuż za rogiem. Mamy dobrą informację dla osób, które zamierzają kupić ten smartwatch. Dowiedzieliśmy się również nieco o planach związanych z Galaxy Watch 8 Classic.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 nie zdrożeje

Można stwierdzić, że Samsung Galaxy Watch 7 to dobry smartwatch, ale nie wszystkim odpowiada chociażby jego czas pracy bez ładowarki. Dla bardziej wymagających klientów Koreańczycy mają model Galaxy Watch Ultra, który wytrzyma dłużej na jednym ładowaniu, a także zapewni zestaw dodatkowych rozwiązań.

Jeśli potwierdzą się najnowsze informacje, druga generacja topowego smartwatcha zadebiutuje już niebawem. Podobno ma zostać zaprezentowana podczas najbliższego wydarzenia Unpacked, planowanego na tegoroczne wakacje. Wówczas zobaczymy również nowe składaki Samsunga, a warto dodać, że mogliśmy już poznać wygląd Galaxy Z Flip 7 i dowiedzieliśmy się również, jak ma się prezentować Galaxy Z Fold 7.

Wróćmy jednak do głównego bohatera tego wpisu. Samsung Galaxy Watch Ultra 2 w kwestii designu będzie zbliżony do poprzednika, co nie powinno być dużym zaskoczeniem. Pierwszy model został pokazany w zeszłym roku i wciąż jest świeżą konstrukcją. Na bardziej gruntowne odświeżenie projektu najpewniej jeszcze trochę poczekamy.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Nie należy nastawiać się na duże zmiany w pozostałych elementach smartwatcha. Raczej otrzymamy drobną ewolucję dotychczasowych pomysłów. Możemy liczyć na poprawienie głównych atutów poprzednika, czyli trwałości, czasu pracy i wydajności. Szczegóły nie są jednak jeszcze znane.

To teraz ta dobra wiadomość. Smartwatch nie będzie droższy i ma zachować cenę poprzednika, który w dniu debiutu został wyceniony na 699 euro. W Polsce można było go kupić za 2899 złotych. Owszem, to naprawdę sporo, ale mówimy o urządzeniu dla wymagających użytkowników.

Debiut Galaxy Watch 8 Classic coraz pewniejszy

Niestety, takiego modelu jak Galaxy Watch 6 Classic, nie doczekaliśmy się w zeszłym roku. Szkoda, bo obracany pierścień jest świetnym pomysłem na obsługę zegarka. Możliwe jednak, że w tym roku Samsung nie zawiedzie miłośników wspomnianego rozwiązania.

Już kilka miesięcy temu pojawiły się wzmianki o premierze Galaxy Watch 8 Classic. Ten scenariusz potwierdzają najnowsze informacje – w bazie Bluetooth SIG znajdziemy wpis zapowiadający debiut Samsunga Galaxy Watch 8 Classic. Możemy też zobaczyć, że numer modelu to SM-L505U i to niestety tyle – dodatkowych szczegółów nie ma.

Premiera nowego smartwatcha Samsunga z obracanym pierścieniem jest więc niemal pewna. Niektóre źródła wskazują, że może ona nastąpić podczas najbliższego Unpacked – razem z omawianym wyżej modelem.