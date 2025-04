Wyczekiwana aktualizacja w końcu dostępna w Polsce. Masz tego Samsunga – instaluj

Nowy tydzień nie mógł rozpocząć się lepiej dla właścicieli smartfonów Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra. W końcu bowiem została udostępniona dla nich aktualizacja systemu do wersji Android 15 i nakładki One UI 7.

Aktualizacja do One UI 7 dla Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra dostępna w Polsce

Przed chwilą naszą skrzynkę [email protected] zalała fala e-maili, w których nasi (wspaniali – dziękujemy!) Czytelnicy poinformowali nas, że ich smartfon z serii Galaxy S23 otrzymał aktualizację do One UI 7. W przypadku Galaxy S23 waży ona 5040,51 MB (blisko 5 GB), zatem dość sporo. Jeśli ktoś ma ograniczony pakiet internetowy, zaleca się skorzystanie z sieci Wi-Fi do pobrania najnowszej wersji oprogramowania.

Aktualizacja do One UI 7 (Android 15) dla Galaxy S23 (screen: Emil S.)

Aktualizacja do systemu Android 15 i najnowszej wersji One UI zawiera również najnowsze poprawki zabezpieczeń Androida – datowane są one na 1 kwietnia 2025 roku.

Aktualizacja do One UI 7 (Android 15) dla Galaxy S23 (screen: Cezary K.)

Nie mam jeszcze aktualizacji do Androida 15 i One UI 7 na swoim Galaxy S23 – co zrobić?

Najczęściej aktualizacje oprogramowania udostępniane są etapami, w związku z czym nie otrzymują ich równocześnie wszyscy posiadacze danego modelu. Niektórzy muszą uzbroić się w więcej cierpliwości (którą Samsung i tak wystawił już na wymagającą próbę). W szczególności są to osoby, które kupiły smartfon u operatora, aczkolwiek nie jest to regułą – czasami „brandowane” egzemplarze otrzymują aktualizację w tym samym momencie, co sztuki kupione w sklepach.

Wasz smartfon powinien sam Was poinformować, że zyskał możliwość pobrania i zainstalowania najnowszej wersji oprogramowania – sprawdźcie, czy na liście nie ma powiadomienia o tym fakcie. Jeżeli nie – możecie spróbować wywołać ręcznie aktualizację w odpowiedniej zakładce w Ustawieniach.

Jeśli wówczas także nie będziecie mogli zaktualizować swojego urządzenia – oznacza to, że Wasz egzemplarz czeka jeszcze na swoją kolej. W takiej sytuacji musicie po prostu cierpliwie poczekać na aktualizację OTA.