Kup Samsunga Galaxy Watch 6 i odbierz nawet 400 złotych zwrotu

Od premiery Samsungów Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch 6 Classic minęło już ponad osiem tygodni. To kolejna promocja na te smartwatche producenta z Korei Południowej – jeśli nie skorzystaliście z poprzedniej, znów macie okazję otrzymać zwrot w wysokości nawet 400 złotych.

Promocja na smartwatche Samsung Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch 6 Pro

Choć Samsung zawsze przygotowuje kuszącą ofertę przedsprzedażową na swoje nowe urządzenia, nie wszyscy klienci decydują się z niej skorzystać, wyczekując promocji, dzięki którym będą mogli zaoszczędzić. Pierwsza pojawiła się już niespełna miesiąc po premierze Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch 6 Pro – jeżeli ktoś wówczas z niej nie skorzystał, teraz ponownie ma ku temu sposobność.

Podobnie jak poprzednim razem, także i w tym przypadku można otrzymać zwrot części wydanej na zakup smartwatcha kwoty – wysokość cashbacku różni się w zależności od modelu. Po zakupie Galaxy Watch 6 będziecie mogli otrzymać 250 złotych, a jeżeli zdecydujecie się Galaxy Watch 6 Classic, to wówczas na Wasze konto trafi już 400 złotych. Wcześniej musicie jednak wykonać kilka kroków, które wymieniamy poniżej.

Jak otrzymać zwrot do 400 złotych po zakupie smartwatcha Samsung Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch 6 Classic?

Przede wszystkim, aby skorzystać z niniejszej promocji, musicie w okresie od 25 września do 15 października 2023 roku kupić smartwatch u jednego ze wskazanych w regulaminie (który załączamy poniżej) partnerów handlowych. Na liście znajdują się m.in. operatorzy Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz sklepy RTV Euro AGD, oleole.pl, Media Expert, electro.pl, avans.pl, NEONET, NEO24.pl, Komputronik, Vobis, x-kom, al.to, Empik (faktura musi być wystawiona przez Empik S.A.), TimeTrend, Auchan, vitay.pl, Max Electro i oczywiście sklepy Samsunga.

Gdy już wejdziecie w posiadanie nowiutkiego Galaxy Watch 6 lub Galaxy Watch 6 Classic, musicie wypełnić formularz rejestracyjny, dostępny na tej stronie internetowej – macie na to czas do 22 października 2023 roku. Jeśli się zapomnicie – Wasza strata, zwrot przejdzie Wam koło nosa. W podlinkowanym przed chwilą formularzu trzeba podać m.in. swoje imię i nazwisko, datę i miejsce zakupu smartwatcha oraz dodać zdjęcie/skan dowodu zakupu, a także zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym i zdjęcie opakowania (kartonowego pudełka) z widocznym miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym.

Jak otrzymać zwrot do 400 złotych po zakupie smartwatcha z serii Samsung Galaxy Watch 6? Instrukcja (fot. Tabletowo.pl)

W formularzu rejestracyjnym wymagane jest też podanie numeru konta bankowego, ponieważ to właśnie na nie otrzymacie zwrot od 250 do 400 złotych – według regulaminu nastąpi to w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia poprawności zgłoszenia przez Samsunga.