Te smartfony Samsunga to idealni towarzysze żołnierza na polu bitwy

Idealny smartfon fotograficzny oferuje świetne aparaty, a taki dla melomana – wsparcie dla różnych kodeków, jack audio 3,5 mm i świetne głośniki. Jak może natomiast prezentować się urządzenie stworzone dla żołnierza? W tym celu musicie poznać dwa nowe sprzęty Samsunga.

Taktyczny Samsung gotowy do boju

Obie militarne nowinki Samsunga oferują identyczną specyfikację podstawową, co oryginały, czyli Galaxy XCover 6 Pro i Galaxy S23. Trudno tu jednak mówić o bliźniaczych urządzeniach, gdyż lista dodatkowych funkcji i zmian jest na tyle duża, że nie jest to zwykłe „wrzućmy kamuflaż na obudowę i mówmy, że to smartfon militarny”. Czym zatem charakteryzują się dwa nowe modele w ofercie?

Na początek warto odnotować drobne różnice pomiędzy urządzeniami. Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition, bazujący na urządzeniu z 2022 z roku w wersji z 6 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane, spełnia wymagania stawiane przez certyfikat MIL-STD-810H, co pozwala mu bez problemu wytrwać podczas ekstremalnych warunków pogodowych czy wytrzymać zanurzenie na głębokość 1,5 metra na 30 minut.

Galaxy S23 Tactical Edition, bazujący na obecnie panującej generacji i modelu z 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej, stawia na fabryczną zgodność z certyfikatem IP68, a jego wytrzymałe etui klasy wojskowej można nosić zarówno na klatce piersiowej, jak i przedramieniu.

Galaxy S23 oraz Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition (Źródło: Samsung)

Smart-towarzysz na froncie

Oba smartfony oferują „tryb nocny”, umożliwiający obsługę urządzenia z założonym noktowizorem oraz tryb zwiększonej czułości ekranu do korzystania z telefonu w rękawiczkach.

W kwestiach komunikacyjnych w sprzęty wbudowano specjalne sterowniki do obsługi radia taktycznego oraz opcję łączenia się z dronami, laserowymi dalmierzami czy zewnętrznym GPS-em. Nie odbyło się to kosztem standardowych rozwiązań, więc oba Samsungi mają na pokładzie LTE, CBRS (sieć w zakresie od 3,55 do 3,7 GHz stosowana w USA), Bluetooth czy Wi-Fi.

Kiedy na froncie robi się gorąco, nowe smartfony Koreańczyków w wersji Tactical wyposażono w „tryb niewidzialności”. Wtedy urządzenie zostaje odpięte od jakichkolwiek sygnałów radiowych (w tym GPS-u) na poziomie sprzętowym, dzięki czemu operatorzy mogą polegać wyłącznie na łączności off-grid, zapewniającej większą niewykrywalność w terenie.

Źródło: Samsung

Na wojnie XXI wieku równie ważny jest aspekt cyberbezpieczeństwa. Nikogo nie powinno zatem dziwić, że Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition i Galaxy S23 Tactical Edition oferują zabezpieczenia Samsung Knox na poziomie sprzętowym.

Oprócz tego właściciel urządzeń może liczyć na funkcję DualDAR (Data at Rest), która zapewnia dwuwarstwowe szyfrowanie nawet przy wyłączonym smartfonie oraz bezserwerowę aktywację licencji.

Źródło: Samsung

Od strony oprogramowania smartfony startują z Androidem 13 i nakładką One UI 5.1. Tu też Koreańczycy dodają coś „militarnego” do oprogramowania, czyli wsparcie dla ATAK oraz BATDOK. Android Team Awareness Kit przydaje się operatorom podczas mapowania, przesyłania wiadomości i geofencingu w czasie rzeczywistym.

Battlefield Assisted Trauma Distributed Observation Kit umożliwia natomiast medykom monitorowanie parametrów życiowych wielu żołnierzy jednocześnie w miejscu z obrażeniami w sposób bezprzewodowy. Dzięki temu możliwe jest uchwycenie pełnej historii leczenia pacjenta od momentu wystąpienia urazu, przez ewakuację medyczną aż po transfer do kolejnego poziomu opieki.

Wisienką na torcie jest w tym przypadku obsługa Samsung DeX czy podwójny VPN z opcją używania kilku adresów dla dodatkowego bezpieczeństwa. W smartfonach można ustawić również automatyczne akceptowanie i nagrywanie rozmów w trybie głośnomówiącym oraz blokowanie połączeń wychodzących.

Samsung Galaxy S23 Tactical Edition i Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition to urządzenia na swój sposób bezcenne. Nie zakupicie ich bowiem ani w oficjalnym sklepie producenta, ani nawet w najlepszym sklepie z militariami. Urządzenia będą sprzedawane wyłącznie osobom powiązanym z wojskiem.