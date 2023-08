Samsung odda Ci część pieniędzy, jeśli kupisz Galaxy Watch 6

Samsung uwielbia promocje tego typu, bo pojawiają się one naprawdę często. Tym razem południowokoreański producent oferuje zwrot części pieniędzy klientom, którzy zdecydują się na zakup smartwatcha z serii Galaxy Watch 6 lub/i słuchawek Galaxy Buds 2. Jak skorzystać z tej oferty?

Kup Samsung Galaxy Watch 6 i zgarnij cashback

Samsung naprawdę często decyduje się na właśnie ten rodzaj promocji. Warto przypomnieć, że południowokoreański producent wystartował również z ofertą, dzięki której po zakupie jednego z nowych składanych smartfonów można w Programie Odkup zgarnąć nawet 3000 złotych zwrotu. O szczegółach tej oferty informowaliśmy Was już na łamach Tabletowo.

Samsung Galaxy Watch 6 (fot. Tabletowo)

Jednak promocja, o której tutaj mowa, dotyczy najnowszych smartwatchy producenta. Jeśli zdecydujecie się na zakup Samsunga Galaxy Watch 6 lub Galaxy Watch 6 Classic, możecie otrzymać odpowiednio 250 złotych lub 400 złotych zwrotu, w zależności od zakupionego modelu. Jak skorzystać z oferty?

Po zakupie jednego z zegarków należy aktywować go do 10 września 2023 roku i wypełnić poprawnie formularz rejestracyjny na tej stronie internetowej w celu uzyskania unikalnego kodu. Kolejnym krokiem jest pobieranie aplikacji „Samsung zwrot na kartę”. Kod promocyjny uzyskany w poprzednim kroku należy podać wypełniając formularz, który znajdziecie w we wspomnianym programie. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 14 dni zwrot pieniędzy w wysokości 250 złotych lub 400 złotych znajdzie się na karcie, która zostanie podłączona do aplikacji. Potem wystarczy ją dodać do Portfela Google i płacić nią za swoje zakupy.

Słuchawki Galaxy Buds 2 objęte podobną promocją

Samsung poinformował także o możliwości uzyskania zwrotu części pieniędzy wydanych za zakup słuchawek bezprzewodowych Samsung Galaxy Buds 2. Promocja ta różni się jednak nieco warunkami otrzymania zwrotu w wysokości 250 złotych. Co trzeba więc zrobić, żeby skorzystać z tej oferty?

Samsung Galaxy Buds 2 (fot. Tabletowo)

Po zakupie słuchawek u jednego z partnerów handlowych producenta trzeba do 3 września 2023 roku wypełnić poprawnie formularz zgłoszeniowy na tej stronie internetowej. Dołączony do niego musi zostać dowód zakupu urządzenia, zdjęcie opakowania z widocznym miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym oraz zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia w ciągu 14 dni zwrot w wysokości 250 złotych znajdzie się na wskazanym przez Was koncie bankowym. Jak widzicie, w przypadku słuchawek proces uzyskania zwrotu jest nieco mniej złożony, ponieważ nie wymaga on instalowania dodatkowych aplikacji na smartfonie, a pieniądze trafiają na Wasz rachunek, nie zaś na kartę przedpłaconą do dodania do Portfela Google.