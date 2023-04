Ten laptop oferuje świetną specyfikację w kuszącej cenie

Nietrudno znaleźć laptop z dobrą specyfikacją. Często jednak do jego zakupu zniechęca (za) wysoka cena. W tym przypadku nie ma o tym mowy, ponieważ jest ona przystępna. Co i za ile oferuje nowiusieńki CHUWI CoreBook X 2023?

Specyfikacja laptopa CHUWI CoreBook X 2023

Urządzenie może od razu się spodobać, ponieważ jest smukłe – ma grubość zaledwie 10,9 mm, a do tego lekkie – waży tylko 1,36 kg. Po jego otwarciu możecie być zaskoczeni, ponieważ CHUWI CoreBook X 2023 ma wielkość przeciętnego laptopa z 13-calowym ekranem, a jednak został wyposażony w 14-calowy wyświetlacz.

CHUWI CoreBook X 2023 (źródło: CHUWI)

Umieszczenie większego ekranu było możliwe dzięki temu, że producent maksymalnie zmniejszył szerokość ramek dookoła niego – podaje, że trzy z czterech mają grubość zaledwie 5,8 mm. Deklarowany przez CHUWI współczynnik screen-to-body ratio wynosi 85%. Wyświetlacz robi wrażenie nie tylko swoją „bezramkowością”, ale też parametrami, gdyż ma rozdzielczość 2160×1440 pikseli, proporcje 3:2 i wsparcie dla 100% palety sRGB.

Producent zdecydował się również zaopatrzyć swój najnowszy laptop w podzespoły, które zapewnią wysoką wydajność, wystarczającą do wielowątkowej pracy. CHUWI CoreBook X 2023 wyposażono w procesor Intel Core i3-1215U (sześć rdzeni 1,2-4,4 GHz, osiem wątków, 35 W TDP, 10 nm) oraz do 16 GB RAM LPDDR5 i dysk SSD o pojemności 512 GB. Do tego do dyspozycji użytkownika jest drugi slot na dysk SSD do 1 TB.

CHUWI CoreBook X 2023 (źródło: CHUWI)

Ważną informacją jest również to, że laptop ma podświetlaną klawiaturę z dwoma trybami podświetlenia i pełnowymiarowymi klawiszami-strzałkami oraz duży, 5,8-calowy trackpad. Ponadto urządzenie oferuje WiFi 6, USB-C (ze wsparciem dla ładowania PD 2.0), USB-A 3.0, slot na kartę pamięci i złącze audio 3,5 mm.

Laptop zasili akumulator o pojemności 46,2 Wh, który według producenta ma wystarczyć nawet na 8 godzin działania. Można go ładować za pośrednictwem dedykowanego portu DC lub złącza USB-C (w godzinę do 60%). Urządzenie fabrycznie pracuje na systemie Windows 11.

Cena, dostępność

Laptop jest już dostępny w CHUWI Official Store na platformie AliExpress za 2598,59 złotych (z VAT). Do 10 kwietnia można obniżyć cenę o 131,38 złotych dzięki kuponowi. Co jednak ważne: to cena za wersję z 8 GB RAM. Wariantu z 16 GB RAM nie można aktualnie zamówić, ale wiemy, że jego cena dziś wynosi 2764,43 złotych.