Samsung dokona „niemożliwego”? Nowe informacje o Galaxy S27 Pro i Galaxy S27 Ultra

Flagowe smartfony z serii Samsung Galaxy S27, choć zadebiutują dopiero na początku 2027 roku, mają przed nami coraz mniej tajemnic. Właśnie pojawiły się nowe informacje na ich temat, które z pewnością mogą ucieszyć wiele osób.

Taką pojemność mają mieć akumulatory w smartfonach Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27 Ultra

Dopiero co jeden z branżowych informatorów doniósł, że flagowce z serii Samsung Galaxy S27 mogą zostać wyposażone w akumulatory węglowo-krzemowe, aczkolwiek niekoniecznie wszystkie, ponieważ prawdopodobnie taką baterię otrzyma jedynie smartfon Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27 Ultra.

Teraz inne źródło ujawniło, jaką pojemność mają mieć akumulatory w tych dwóch modelach. Według niego smartfon Samsung Galaxy S27 Pro zasilać będzie bateria o pojemności nominalnej 5087 mAh, natomiast Samsung Galaxy S27 Ultra otrzyma ogniwo o pojemności znamionowej 5534 mAh.

Naturalnie takie liczby nie znajdą się na oficjalnej, publicznie dostępnej liście parametrów tych flagowców. Można spodziewać się, że przy Galaxy S27 Pro będzie widniała pojemność (typowa) 5200 mAh (wcześniej mówiło się o 5000 mAh), a przy Galaxy S27 Ultra – 5700 mAh lub nawet 5800 mAh. Dla przypomnienia, smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra ma baterię o pojemności 5000 mAh.

Informacje te można również interpretować jako (nieoficjalne) potwierdzenie zastosowania akumulatorów węglowo-krzemowych, ponieważ baterie litowo-jonowe o takich pojemnościach z pewnością byłyby większe, a Koreańczycy na pewno nie zdecydują się na zwiększenie gabarytów nowych flagowców.

Taki scenariusz jest tym bardziej realny, że już nowe składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra i Samsung Galaxy Z Flip 8, zaprezentowane 22 lipca 2026 roku w Londynie, są wyposażone w akumulatory węglowo-krzemowe. Byłby to zatem naturalny krok (po wielu latach niecierpliwego oczekiwania, kiedy coraz więcej osób traciło nadzieję, że firma z Korei Południowej w końcu zdecyduje się na taki krok).

Co jeszcze wiemy o serii Samsung Galaxy S27?

Informacje, dotyczące nowych flagowców producenta z Korei Południowej, płyną szerokim strumieniem – nowe pojawiają się niemal codziennie. Według nich wszystkie smartfony z serii Samsung Galaxy S27 mogą zaoferować Privacy Display. Równocześnie sprzedawane w Europie modele Galaxy S27 i Galaxy S27+ mają być wyposażone w procesor Exynos 2700, podczas gdy Galaxy S27 Pro i Galaxy S27 Ultra w SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (Pro).

Ponadto jest mowa, że smartfon Samsung Galaxy S27 i Samsung Galaxy S27+ może otrzymać nowy aparat główny z 50 Mpix sensorem Sony (zamiast Isocell), a modele Galaxy S27 Pro i Galaxy S27 Ultra 16 Mpix aparat przedni (być może nawet z kwadratowym sensorem i funkcją podobną do Center Stage w najnowszych iPhone’ach).

Dwójka ta ma również oferować identyczny aparat główny (200 Mpix) i aparat z obiektywem ultraszerokokątnym (50 Mpix), ale jednocześnie inny teleobiektyw – smartfon Samsung Galaxy S27 Pro podobno zapewni 3,5x zoom optyczny, a Galaxy S27 Ultra już 5-krotny.