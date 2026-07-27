Nowe wyzwanie dla Twojego smartfona. Geekbench 7 do pobrania

Geekbench jest jednym z najpopularniejszych benchmarków na świecie i od lat z powodzeniem służy jako miarodajne narzędzie do oceny wydajności procesorów (CPU) i układów graficznych (GPU) – w smartfonach, tabletach i komputerach. W miarę możliwości sprawdzamy w nim każde urządzenie, jakie przechodzi przez nasz warsztat testowy. Zespół Primate Labs udostępnił jego nową wersję, oznaczoną numerem 7.

Geekbench 7 oficjalnie udostępniony. Twórcy obiecują jeszcze bardziej miarodajne wyniki

Geekbench 7 pozwala jeszcze dokładniej przetestować wydajność urządzeń. Zawiera nowe narzędzia, weryfikujące to, jak dobrze podzespoły radzą sobie z kodowaniem i dekodowaniem treści multimedialnych, obsługą wideokonferencji czy też udostępnianiem ekranu. Wykorzystywane są kodeki AV1 i Opus oraz model Whisper.

Poza tym benchmark wykorzystuje silnik Jolt Physics do szacowania wydajności w grach i zawiera bogatszy zestaw funkcji związanych z edycją zdjęć. Twórcy chwalą się też, że przeprojektowali swoje dzieło w taki sposób, by lepiej odzwierciedlało zachowanie rzeczywistych aplikacji i w bardziej przemyślany sposób rozdzielało procesy jednowątkowe od wielowątkowych. Dzięki temu wyniki mają być jeszcze dokładniejsze i bardziej miarodajne.

Ze względu na to zaś, że zestawy danych wykorzystywane podczas codziennego użytkowania znacząco zwiększyły się od momentu premiery Geekbench 6 w 2023 roku, aktualizacji doczekały się także katalogi w samym benchmarku. Pozwolić ma to na dokładniejsze szacowanie efektywności kompresji plików i przetwarzania dokumentów.

W przypadku testu GPU większy nacisk położono na rozwiązania powiązane ze sztuczną inteligencją, które aktualnie stanowią największe wyzwanie dla komputerowych i smartfonowych podzespołów. Wreszcie, do obecnie dostępnych trybów testowych (OpenCL, Vulkan i Metal) doszedł czwarty: CUDA.

Geekbench 7 (screeny: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Możesz już pobrać Geekbench 7 za darmo (albo kupić wersję Pro)

Nic się nie zmieniło i do użytku osobistego Geekbench 7 jest dostępny zupełnie za darmo. Można go całkowicie legalnie pobrać na urządzenia z systemami Android (od 12 wzwyż) oraz iOS (od 18 wzwyż), jak również Windows, macOS i Linux.

Z kolei wersja Pro przeznaczona dla entuzjastów i specjalistów IT została wyceniona na 99 dolarów (równowartość ~375 złotych), a do 6 sierpnia 2026 roku można kupić ją z rabatem wynoszącym 20%.