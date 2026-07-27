Seria Samsung Galaxy S27 w końcu z wyczekiwaną nowością

Producent z Korei Południowej często wystawia na próbę cierpliwość klientów. Flagowe smartfony z serii Samsung Galaxy S27 w końcu mogą otrzymać wyczekiwaną przez wiele osób nowość. Część z nich wciąż może jednak być nieusatysfakcjonowana.

Smartfony z serii Samsung Galaxy S27 mogą być pierwszymi eSkami z akumulatorem nowego rodzaju

Koreańczycy przez wiele lat umieszczali w swoich urządzeniach akumulatory litowo-jonowe, które długo były sprawdzonym standardem w segmencie elektroniki użytkowej. Dziś jednak sytuacja na rynku wygląda już inaczej – chińscy producenci wykorzystują na szeroką skalę baterie krzemowo-węglowe.

Wielu klientów oczekiwało podobnego kroku od firmy z Korei Południowej, ale dopiero w 2026 roku Samsung wprowadził na rynek pierwsze smartfony z akumulatorami węglowo-krzemowymi. Mowa tutaj o Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8, które zostały zaprezentowane 22 lipca 2026 roku.

Jeden z informatorów twierdzi, że kolejnymi mogą być flagowe smartfony z serii Samsung Galaxy S27, jednak nie należy oczekiwać drastycznego wzrostu pojemności, a najwyżej rzędu 10%. Taki scenariusz jest wysoce prawdopodobny, bowiem już w Galaxy Z Fold 8 Ultra zwiększono ją jedynie o 600 mAh (do 5000 mAh).

Co więcej, jest również mowa, że akumulator węglowo-krzemowy może otrzymać jedynie smartfon Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27 Ultra. Powodem mają być koszty, w związku z czym smartfon Samsung Galaxy S27 i Samsung Galaxy S27+ ponownie zasilałyby baterie litowo-jonowe.

Przy okazji warto wspomnieć, że choć akumulator węglowo-krzemowy w modelu Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ma większą pojemność niż bateria w Galaxy Z Fold 7, to według dokumentacji dla Unii Europejskiej jego trwałość wynosi zaledwie 1200 cykli, a nie 2000 jak w poprzedniku z akumulatorem litowo-jonowym.

Etykieta energetyczna smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Fold 8 Ultra (źródło: Komisja Europejska)

Po takiej liczbie cykli ogniwo ma zachować co najmniej 80% pierwotnej pojemności (znamionowa wynosi 4854 mAh). Mimo to nowszy model otrzymał ocenę „A”, a nie „B”.

Smartfon Samsung Galaxy S27 Pro z tylko jednym procesorem na całym świecie

Będąc w temacie serii Samsung Galaxy S27, warto przy okazji wspomnieć, iż pojawiły się również informacje dotyczące całkowicie nowego modelu w rodzinie. I to takie, które z pewnością ucieszą szczególnie wymagających klientów.

Według nich smartfon Samsung Galaxy S27 Pro będzie miał procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 na wszystkich rynkach, podobnie jak Samsung Galaxy S27 Ultra (choć ten może ostatecznie dostać SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro). Pozostała dwójka, tj. Samsung Galaxy S27 i Samsung Galaxy S27+, ma mieć na pokładzie układ Exynos 2700 w Europie.