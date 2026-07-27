Oto pierścień dla fanów Władcy Pierścieni

Wreszcie jest inteligentny pierścień dla fanów Władcy Pierścieni. Producent smart ringów nawiązał współpracę z Warner Bros. Aż dziwne, że dopiero teraz :)

Warner Bros nawiązał współpracę z producentem smart ringów

Trudno uwierzyć, że dotychczas nikt nie stworzył smart ringa we współpracy z Warner Bros. Wreszcie jednak jeden z producentów inteligentnych pierścionków RingConn – przy okazji 25. rocznicy premiery filmu Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia – postarał się o tak oczywiste partnerstwo. Rocznica zbiegła się z rozszerzeniem dostępności zaprezentowanego niedawno RingConn Gen 3, który wreszcie dostępny jest w tradycyjnej sprzedaży (wcześniej można go było zamawiać w przedsprzedaży).

Warto przypomnieć, że jest to pierścień o grubości 2,3 milimetrów, wykonany z tytanu oraz żywicy epoksydowej. Jego masa wynosi od 2,5 do 3,5 grama (w zależności od wariantu). Ponadto urządzenie jest wodoodporne i wodoszczelne – spełnia wymogi klasy IP68 oraz ATM10.

Jeśli chodzi o funkcjonalność, model ten oferuje śledzenie aktywności, pomiar pulsu i temperatury, opcję monitorowania snu, a także stanu naczyń krwionośnych. Zgodnie z deklaracją producenta, RingConn Gen 3 może pracować do 14 dni na jednym ładowaniu.

Jedną z najciekawszych funkcji tego modelu są wibracje, które informują np. o zapisanych wydarzeniach, niskim poziomie naładowania akumulatora czy komunikatach zdrowotnych. RingConn Gen 3 zadebiutował w maju 2026 roku, a jego cenę ustalono na 428 dolarów (~ 1620 złotych). Do wyboru jest aż pięć wersji kolorystycznych w rozmiarach od 6 do 15. Warto wspomnieć, że sprzęt można zamówić do polski.

Inteligentny pierścień dla fanów Władcy Pierścienia

Teraz RingConn Gen 3 dodatkowo stał się częścią świata Śródziemia dla fanów Władcy Pierścienia. Niestety, wygląda na to, że smart ring nie został przeprojektowany tak, aby przypominać ten filmowy Jedyny Pierścień. W komunikacie prasowym RingConn wspomina o tym, że współpraca opiera się na wspólnym przekonaniu, że większa świadomość może umożliwić podejmowanie lepszych decyzji.

W zamian dla fanów Władcy Pierścieni, którzy zdecydują się na zakup RingConn Gen 3, przygotowano ekskluzywne nagrody filmowe. Z doniesień wynika, że są to np. kody cyfrowe uprawniające do wykupienia filmów należących do trylogii, jednak ich pula jest ograniczona. Ponadto wygląda na to, że dodatki dostępne są wyłącznie dla amerykańskich fanów.

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