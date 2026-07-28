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fot. Michele Sirignano | Tabletowo.pl
Samsung

Samsung ma atrakcyjną propozycję dla osób, które lubią zagraniczne podróże

Grzegorz Dąbek·
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Samsung ma atrakcyjną propozycję dla osób, które lubią zagraniczne podróże

Chociaż Samsung znany jest przede wszystkim jako producent sprzętu – mobilnego oraz RTV i AGD, to w rzeczywistości jego oferta jest znacznie bogatsza. Właśnie dodano do niej propozycję kierowaną do osób, które często podróżują za granicę.

Nowość dla podróżników – Samsung Wallet Hana Travelogue Check Card

Samsung Wallet Hana Travelogue Check Card to nowa karta płatnicza, która jest efektem współpracy Samsunga i Hana Card. Jak twierdzi producent, jest ona „niezbędna” dla osób podróżujących za granicę. I bynajmniej (w tym przypadku) nie jest to wyłącznie marketingowy slogan.

karta Samsung Wallet Hana Travelogue Check Card
Samsung Wallet Hana Travelogue Check Card (źródło: Samsung)

Koreańczycy dają bowiem klientom konkretne powody, aby zdecydowali się wyrobić Samsung Wallet Hana Travelogue Check Card i posługiwali się nią podczas zagranicznych podróży. Przede wszystkim jest ona wydawana w formie cyfrowej w Samsung Wallet, zatem nie trzeba pamiętać, aby wziąć ją ze sobą – wystarczy mieć przy sobie smartfon.

Do tego właściciele Samsung Wallet Hana Travelogue Check Card są zwolnieni z opłaty za przewalutowanie oraz (ewentualnych) opłat dodatkowych, pobieranych przez zagranicznych sprzedawców, a także opłat za wypłaty z bankomatów za granicą. Nie jest również pobierana opłata roczna za obsługę karty.

Ponadto osoby posiadające Samsung Wallet Hana Travelogue Check Card otrzymają zwrot w wysokości 10% wartości transakcji w postaci punktów w Samsung Wallet. Co jednak istotne, w tym przypadku brane pod uwagę będą wyłącznie płatności wykonane za granicą w sklepach i innych punktach stacjonarnych – płatności krajowe i online już nie.

Zgromadzone punkty można następnie wykorzystać do zapłacenia sprzedawcy – zarówno podczas transakcji w internecie, jak i w świecie realnym. Nowa karta Samsung Wallet Hana Travelogue Check Card jest jednak dostępna wyłącznie dla mieszkańców Korei Południowej.

To już druga karta płatnicza Samsunga

Producent z Korei Południowej coraz mocniej wchodzi w usługi finansowe, ponieważ również w lipcu 2026 roku Samsung wprowadził Galaxy Card – kartę kredytową, która zapewnia do 5% cashbacku i 20% rabat na lojalnościowo-gwarancyjnej platformie Samsung VIP Advantage.

Podobnie jednak jak Samsung Wallet Hana Travelogue Check Card, tak i Samsung Galaxy Card jest dostępna jedynie w jednym kraju – konkretniej w Stanach Zjednoczonych.

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