Galaxy S27 Pro zwiastuje pozytywną zmianę w smartfonach Samsunga

Smartfony Samsunga, choć z roku na rok są coraz lepsze, to wciąż niekoniecznie przynoszą zmiany, oczekiwane przez klientów. Nowy smartfon Samsung Galaxy S27 Pro może jednak zwiastować pozytywną, wyczekiwaną zmianę.

Smartfon Samsung Galaxy S27 Pro może otworzyć nowy rozdział w historii producenta z Korei Południowej

Jednym z najpoważniejszych zarzutów wobec flagowców z serii Galaxy S jest pojemność akumulatora – liczbowo wyraźnie odstaje ona od pojemności baterii, jaką mogą pochwalić się chińskie smartfony. Nowe informacje na temat Galaxy S27 Pro wskazują, że coś może w końcu drgnąć w tej kwestii.

Jest już właściwie pewne, że smartfon Samsung Galaxy S27 Pro będzie jednym z czterech członków serii Galaxy S27 obok Galaxy S27, Galaxy S27+ i Galaxy S27 Ultra. W przeszłości pojawiło się kilka konkretnych informacji na jego temat, a najnowsza dotyczy pojemności zamontowanego w nim akumulatora.

Według niej smartfon Samsung Galaxy S27 Pro zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh, która do tej pory była „zarezerwowana” dla Galaxy S Ultra (od początku serii). Choć niektórzy mogą uznać ją za „nieimponującą”, to trzeba tutaj zauważyć, że Galaxy S27 Pro ma mieć ekran o przekątnej 6,47 cala.

Otrzyma zatem akumulator o większej pojemności niż Galaxy S26+ z 6,7-calowym wyświetlaczem (4900 mAh). To zwiastuje, że smartfony Samsunga w końcu będą miały „większe baterie” i urealnia scenariusz, w którym smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra zostanie wyposażony w akumulator o pojemności ponad 5000 mAh.

To zmiana, na którą klienci czekają od lat. I chociaż nie będzie to tak imponujący wzrost pojemności jak w chińskich flagowcach, to każde zwiększenie dostępnego zapasu miliamperogodzin to krok, który jest odpowiedzią na oczekiwania użytkowników.

Co jeszcze zaoferuje smartfon Samsung Galaxy S27 Pro?

Początkowo mówiło się, że smartfon Samsung Galaxy S27 Pro będzie mniejszą wersją Galaxy S27 Ultra bez rysika, lecz dziś wiemy, że w rzeczywistości Koreańczycy mają inne plany wobec niego.

Bo chociaż smartfon Samsung Galaxy S27 Pro ma mieć taki sam aparat główny (200 Mpix) i ultraszerokokątny (50 Mpix) jak Galaxy S27 Ultra, to Koreańczycy zastosują inny teleobiektyw – w pierwszym przypadku z 3,5x zoomem optycznym i technologią ALoP, a w drugim z 5-krotnym.

Może mieć to jednak swoją zaletę, ponieważ niektórzy twierdzą, że smartfon Samsung Galaxy S27 Pro będzie lepszym narzędziem do fotografii portretowej niż Galaxy S27 Ultra. Ten ostatni otrzyma bowiem tylko jeden teleobiektyw – Koreańczycy mają zrezygnować z drugiego z 3x zoomem optycznym i realizować mniejsze przybliżenie za pomocą wycinka z głównego aparatu.